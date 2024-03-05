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17:35 (мск), источник: Sportmail.ru

Двух легкоатлеток из России дисквалифицировали на четыре года

Легкоатлетки Екатерина Кузнецова (Зюганова) и Виктория Сударушкина дисквалифицированы на четыре годы за нарушения антидопинговых, сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации легкой атлетики.

Источник: AP 2023

Спортсменки дисквалифицированы на основании данных из московской антидопинговой лаборатории.

Екатерина Кузнецова (Зюганова), выступающая в дисциплине — толкание ядра, дисквалифицирована с 26 февраля по 25 февраля 2026 года, с зачетом отбытого срока дисквалификации в период с 13 марта 2013 года по 12 марта 2015 года. Все результаты спортсменки с 23 февраля по 4 марта 2013 года аннулируются.

Виктория Сударушкина, которая выступает в дисциплине — метание копья, дисквалифицирована с 21 февраля 2024 года по 20 февраля 2028 года. Ее уличили в применении допинга в период с 2013 по 2014 год. У спортсменки аннулированы все результаты начиная с 28 февраля 2013 года. Сударушкина лишена золота чемпионата России-2014.

 Двух легкоатлеток из России дисквалифицировали на четыре года
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