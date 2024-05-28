Чемпион ОИ в прыжках с шестом дисквалифицирован за допинг

Как сообщается на сайте Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU), бразильский прыгун с шестом Тиаго Брас дисквалифицирован на 16 месяцев за нарушение антидопинговых правил.

В пробе 30‑летнего спортсмена, взятой на этапе «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме летом прошлого года, был обнаружен метаболит остарина, входящий в запрещенный список Всемирного антидопингового агентства (WADA). Легкоатлета отстранили 28 июля 2023 года, дисквалификация истечет 27 ноября 2024‑го. Таким образом, он не сможет выступить на Олимпиаде в Париже.

Однако дисциплинарный трибунал постановил, что, хотя Брас был «лично проинформирован» о высоком риске загрязнения проб, связанного с использованием добавок, и, следовательно, «проигнорировал этот риск», нельзя утверждать, что он явно им пренебрег, поскольку спортсмен полагался на советы своей медицинской команды. AIU добивался четырехлетней дисквалификации для Браса, поэтому после оглашения решения о дисквалификации бразильца представители организации заявили, что рассмотрят возможность обжалования срока отстранения легкоатлета.

Брас — чемпион Олимпиады 2016 года в Рио‑де‑Жанейро, бронзовый призер Олимпийских игр 2020 в Токио. Также на счету легкоатлета серебро чемпионата мира в помещении 2022 года.