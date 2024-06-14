Легкоатлетка выиграла турнир в Малайзии под флагом России

Анастасия — чемпионка мира среди юниоров 2021 года и победительница зимнего чемпионата России 2024 года. Спортсменка не смогла отобраться на проходящие в эти дни в Казани Игры БРИКС. Всероссийская федерация легкой атлетики помогла Спиридоновой заявиться на соревнования в Малайзии.

Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) после начала СВО отстранила российских спортсменов от соревнований под своей эгидой. Однако российские легкоатлеты имеют право выступать на турнирах по приглашению организаторов. В международных соревнованиях регулярно участвуют российские марафонцы. Спиридонова стала первой представительницей других дисциплин легкой атлетики элитного уровня, выступившей после введения санкций на международном турнире под российским флагом.