Пятикратная олимпийская чемпионка из-за травмы пропустит ОИ-2024
Титулованная легкоатлетка из Ямайки Элейн Томпсон-Хера повредила ахиллово сухожилие.
Титулованная легкоатлетка из Ямайки Элейн Томпсон-Хера повредила ахиллово сухожилие.
Элейн Томпсон-Хера не примет участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже из-за проблем со здоровьем. Об этом спортсменка сообщила в социальных сетях.
«Делиться такими новостями никогда не бывает весело. На Гран-при Нью-Йорка во время забега я почувствовала, что со мной что-то не так. Медосмотр показал, что у меня небольшой разрыв ахиллова сухожилия. Я готова начать все сначала, полностью восстановиться и возобновить карьеру, мне больно от того, что я пропущу Олимпиаду, но мое здоровье стоит на первом месте», — написала Элейн Томпсон-Хера.
Элейн Томпсон-Хера, которой 28 июня исполнится 32 года, на последних Олимпийских играх в Токио завоевала золотые медали в беге на 100 и 200 метров, а также в эстафете 4×100 метров. На Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро спортсменка из Ямайки также финишировала первой на спринтерских дистанциях 100 и 200 метров, а в составе эстафетной команды завоевала серебряную медаль.