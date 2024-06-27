Пятикратная олимпийская чемпионка из-за травмы пропустит ОИ-2024

Элейн Томпсон-Хера не примет участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже из-за проблем со здоровьем. Об этом спортсменка сообщила в социальных сетях.

«Делиться такими новостями никогда не бывает весело. На Гран-при Нью-Йорка во время забега я почувствовала, что со мной что-то не так. Медосмотр показал, что у меня небольшой разрыв ахиллова сухожилия. Я готова начать все сначала, полностью восстановиться и возобновить карьеру, мне больно от того, что я пропущу Олимпиаду, но мое здоровье стоит на первом месте», — написала Элейн Томпсон-Хера.