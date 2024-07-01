Американка побила мировой рекорд в беге на 400 м с барьерами
Двукратная олимпийская чемпионка американская легкоатлетка Сидни Маклафлин-Леврон установила мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами.
Двукратная олимпийская чемпионка американская легкоатлетка Сидни Маклафлин-Леврон установила мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами.
В финале отборочных соревнований к Олимпийским играм, которые прошли в Юджине, Маклафлин-Леврон преодолела дистанцию за 50,65 секунды и улучшила собственный результат, показанный на чемпионате мира в 2022 году, тогда 24-летняя спортсменка пробежала за 50,68 секунды.
Маклафлин-Леврон — единственная спортсменка в мире, которая смогла преодолеть дистанцию 400 метров с барьерами быстрее 51 секунды.
Сидни Маклафлин-Леврон выиграла две золотые медали на Олимпийских играх в Токио — на дистанции 400 метров с барьерами, а также в эстафете 4×400 метров. Также она стала победительницей на чемпионатах мира в 2019 году и в 2022 году.
Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года. Спортсмены из России смогут выступить в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. Для нейтральных атлетов утверждены специальные флаг и гимн. Россиян не допустят к участию в параде атлетов на церемонии открытия, их награды не будут отображаться в медальной таблице.