Американка побила мировой рекорд в беге на 400 м с барьерами

В финале отборочных соревнований к Олимпийским играм, которые прошли в Юджине, Маклафлин-Леврон преодолела дистанцию за 50,65 секунды и улучшила собственный результат, показанный на чемпионате мира в 2022 году, тогда 24-летняя спортсменка пробежала за 50,68 секунды.

Маклафлин-Леврон — единственная спортсменка в мире, которая смогла преодолеть дистанцию 400 метров с барьерами быстрее 51 секунды.

Сидни Маклафлин-Леврон выиграла две золотые медали на Олимпийских играх в Токио — на дистанции 400 метров с барьерами, а также в эстафете 4×400 метров. Также она стала победительницей на чемпионатах мира в 2019 году и в 2022 году.