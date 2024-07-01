Экс-рекордсмен мира из Франции не смог отобраться на Олимпиаду

Француз — олимпийский чемпион 2012 года, а также пятикратный призер чемпионатов мира. В 2014 году Лавиллени установил рекорд 6,16 метра, побив рекорд Сергея Бубки, установленный 21 февраля 1993 года и продержавшийся 21 год.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Легкоатлеты из России не примут участия в Олимпиаде. В отношении спортсменов из России и Беларуси продолжают действовать ограничения. В Париже они смогут выступить только в индивидуальных видах, в нейтральном статусе и при соблюдении ряда критериев. Для нейтральных атлетов утверждены специальные флаг и гимн. Россиян не допустят к участию в параде атлетов на церемонии открытия, а их награды не будут отображаться в медальной таблице.