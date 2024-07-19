12:27 (мск), источник: Sportmail.ru

Елена Исинбаева лишится места в комиссии спортсменов МОК

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева покинет комиссию спортсменов МОК после окончания Олимпийских игр в Париже.

Источник: AFP 2023

42-летняя россиянка не попала в список кандидатов, которые будут участвовать в выборах в обновленный состав комиссии спортсменов. Вместе с ней комиссию покинут Даниэль Дьюрт (плавание, Венгрия), Бритта Хайдеманн (фехтование, Германия) и Ю Сын Мин (настольный теннис, Южная Корея).

В предстоящих выборах, которые пройдут в Олимпийской деревне, примут участие 29 кандидатов, представляющие 15 различных видов спорта. За них смогут проголосовать все спортсмены, участвующие в Олимпиаде в Париже. Им будет предложено отдать свой голос за четырех кандидатов из четырех разных видов спорта.

Исинбаева входила в комиссию спортсменов МОК с 2016 года. Полномочия членов комиссии рассчитаны на восемь лет.

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