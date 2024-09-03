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Участницу ОИ-2024 во время ссоры облили бензином и подожгли

Угандийская бегунья Ребекка Чептегеи госпитализирована с ожогами 75% тела. Об этом сообщает Sky Sports.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Сообщается, что 33-летняя спортсменка получила серьезные ожоги во время ссоры со своим парнем, который во время ссоры вылил на нее канистру бензина и поджег. При этом мужчина также серьезно пострадал от огня и оказался в больнице.

Чептегеи находится в больнице в городе Эльдорет, который является родиной и тренировочной базой для многих известных кенийских марафонцев. Она находится в критическом состоянии, врачи борются за ее жизнь.

Ребекка Чептегеи выступала в марафонском забеге на Олимпийских играх в Париже, где заняла 44-е место среди 91 участницы. Она проиграла олимпийской чемпионке Сифан Хассан из Нидерландов 9 минут 19 секунд.