Участницу ОИ-2024 во время ссоры облили бензином и подожгли

Сообщается, что 33-летняя спортсменка получила серьезные ожоги во время ссоры со своим парнем, который во время ссоры вылил на нее канистру бензина и поджег. При этом мужчина также серьезно пострадал от огня и оказался в больнице.
Чептегеи находится в больнице в городе Эльдорет, который является родиной и тренировочной базой для многих известных кенийских марафонцев. Она находится в критическом состоянии, врачи борются за ее жизнь.
Ребекка Чептегеи выступала в марафонском забеге на Олимпийских играх в Париже, где заняла 44-е место среди 91 участницы. Она проиграла олимпийской чемпионке Сифан Хассан из Нидерландов 9 минут 19 секунд.