Умерла участница Олимпиады, которую поджег бойфренд

Чептегеи попала в больницу 1 сентября в критическом состоянии с ожогами 75% тела, которые она получила во время ссоры со своим бывшим парнем Диксоном Ндиема. Согласно полицейскому отчету, Ндиема пробрался на территорию дома Чептегеи, облил ее бензином и поджег. Нападение произошло, когда бегунья вместе с детьми вернулась домой из церкви.
Отмечается, что причиной его поступка стал имущественный вопрос — бывшие сожители долгое время не могли поделить между собой участок и стоящий на нем частный дом.
Чептегеи скончалась сегодня утром в больнице в кенийском городе Эльдорет, который является родиной и тренировочной базой для многих известных кенийских марафонцев. Причиной смерти 33-летней бегуньи стал отказ жизненно важных органов.
Ндиема также серьезно пострадал в результате инцидента и оказался в больнице. Он находится в отделении интенсивной терапии, однако его состояние стабильное и его жизни ничего не угрожает.
Ребекка Чептегеи выступала в марафонском забеге на Олимпийских играх в Париже, где занял 44-е место среди 91 участницы. Она проиграла олимпийской чемпионке Сифан Хассан из Нидерландов 9 минут 19 секунд.
В 2022 году Чептегеи выиграла золото на чемпионате мира по горному и трейловому бегу в Чиангмае (Таиланд).