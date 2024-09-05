Умерла участница Олимпиады, которую поджег бойфренд

Чептегеи попала в больницу 1 сентября в критическом состоянии с ожогами 75% тела, которые она получила во время ссоры со своим бывшим парнем Диксоном Ндиема. Согласно полицейскому отчету, Ндиема пробрался на территорию дома Чептегеи, облил ее бензином и поджег. Нападение произошло, когда бегунья вместе с детьми вернулась домой из церкви.