Грант Холлоуэй отказался участвовать в финале Бриллиантовой лиги

Ранее стало известно, что рекордсмен мира в беге на 400 метров с барьерами из Норвегии Карстен Вархольм пропустит финал Бриллиантовой лиги из-за травмы, которую он усугубил в выставочном забеге на 100 метров с рекордсменом мира в прыжках с шестом шведом Арманом Дюплантисом.