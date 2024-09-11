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Грант Холлоуэй отказался участвовать в финале Бриллиантовой лиги

Олимпийский чемпиона Парижа в беге на 110 метров с барьерами американец Грант Холлоуэй пропустит финал Бриллиантовой лиги из-за разногласий с организаторами.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Я не буду принимать участия в финале Бриллиантовой лиги в Брюсселе из-за неудачи в достижении соглашения между моей командой и руководством турнира Бриллиантовой лиги. Позор, что они так поступают со спортсменами», — написал Холлоуэй в соцсетях.

Холлоуэй одержал победу на Олимпиаде в Париже, пробежав 110 метров с барьерами за 12,99 секунды. Также на счету американца серебряная медаль Игр в Токио. 26-летний спортсмен является трехкратным чемпионом мира на этой дистанции.

Финал Бриллиантовой лиги пройдет в Брюсселе с 13 по 14 сентября.

Ранее стало известно, что рекордсмен мира в беге на 400 метров с барьерами из Норвегии Карстен Вархольм пропустит финал Бриллиантовой лиги из-за травмы, которую он усугубил в выставочном забеге на 100 метров с рекордсменом мира в прыжках с шестом шведом Арманом Дюплантисом.

По информации NRK, Вархольм на протяжении всего сезона испытывал дискомфорт в области подколенного сухожилия. После сделанного МРТ было принято решение о пропуске соревнований ради отдыха и восстановления.

Напомним, на Олимпийских играх в Париже Вархольм занял второе место в беге на 400 метров с барьерами, уступив американцу Раю Бенджамину.