В Сент-Люсии назвали праздник в честь чемпионки ОИ-2024 в Париже

По предложению премьер-министра Сент-Люсии 27 сентября объявлено национальным праздником — Днем Жюльен Альфред. Также в честь национальной героини нарисовали картину, написали стихи и песню.
3 августа 23-летняя легкоатлетка преодолела дистанцию в 100 метров с результатом 10,72 секунды, обойдя соперниц из США Ша’Карри Ричардсон и Мелиссу Джефферсон. Три дня спустя Жюльен финишировала второй на дистанции вдвое длиннее, уступив американке Габриэль Томас.
В островном государстве в Карибском море проживает около 180 тысяч человек. Сент-Люсия участвовала в Олимпийских играх с 1996 года, но до Жюльен никто из атлетов этой страны не завоевывал олимпийскую медаль.