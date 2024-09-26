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В Сент-Люсии назвали праздник в честь чемпионки ОИ-2024 в Париже

В Париже Жюльен Альфред выиграла золото на стометровке и серебро на дистанции 200 метров, принеся своей небольшой стране первые в истории олимпийские медали.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2023

По предложению премьер-министра Сент-Люсии 27 сентября объявлено национальным праздником — Днем Жюльен Альфред. Также в честь национальной героини нарисовали картину, написали стихи и песню.

3 августа 23-летняя легкоатлетка преодолела дистанцию в 100 метров с результатом 10,72 секунды, обойдя соперниц из США Ша’Карри Ричардсон и Мелиссу Джефферсон. Три дня спустя Жюльен финишировала второй на дистанции вдвое длиннее, уступив американке Габриэль Томас.

В островном государстве в Карибском море проживает около 180 тысяч человек. Сент-Люсия участвовала в Олимпийских играх с 1996 года, но до Жюльен никто из атлетов этой страны не завоевывал олимпийскую медаль.