Паста Овечкина, шоколад Плющенко: что едят наши чемпионы перед финалом

Победа в большом спорте — это не только годы изнурительных тренировок и стальные нервы, но и правильно подобранное меню перед главным стартом. Важно даже то, что лежит на тарелках у чемпионов за несколько часов до решающих соревнований. Часто это не экзотические деликатесы, а простая, проверенная еда, дающая энергию и уверенность. Давайте заглянем в чемпионские тарелки и узнаем секреты предолимпийских и предфинальных трапез российских звезд.
Мария Ласицкене — куриная грудка, рис, вода
Королева прыжков в высоту Мария Ласицкене — образец дисциплины не только в секторе, но и за столом. Перед своим триумфальным финалом на Олимпиаде в Токио она не экспериментировала. Ее выбор — классика спортивного питания.
«Я всегда ем одно и то же, чтобы не рисковать — белок, медленные углеводы и вода», — делилась Мария в одном из интервью. В напряженный момент решающего старта, когда на кону олимпийское золото, меньше всего хочется сюрпризов от собственного желудка.
Куриная грудка давала необходимый строительный материал для мышц, рис обеспечивал долгую энергию, а вода поддерживала гидратацию. Ничего лишнего, никакой тяжести — только легкость и концентрация на результат. Это был не просто обед, а часть ее стратегии, позволяющей контролировать каждую мелочь на пути к цели. И эта стратегия, как мы знаем, сработала блестяще!
Александр Карелин — макароны и немного мяса
Легендарный борец Александр Карелин, чье имя гремело на весь мир, перед решающими схватками придерживался удивительно простого рациона. «Сан Саныч», как его уважительно называют, в одном из своих старых интервью упоминал, что накануне ответственных поединков его меню состояло из «обычных макарон без соусов» и небольшого количества мяса.
Карелин объяснял это просто: «Организм должен быть как мотор: чистый и предсказуемый». Для борца, чья сила и выносливость были феноменальными, важно было, чтобы «топливо» усваивалось легко и не создавало никаких помех.
Макароны — это углеводы, дающие энергию для длительной и изнурительной борьбы на ковре, а мясо — белок для поддержания мощи. Никаких изысков, только функциональность. Эта спартанская простота в питании отражала и его подход к спорту — максимальная эффективность без лишней мишуры.
Анна Щербакова — каша, фрукты, вода
Хрупкая и невероятно сильная духом фигуристка Анна Щербакова, покорившая лед Пекина, перед своим золотым олимпийским прокатом также сделала ставку на легкость и пользу. Ее выбор — овсяная каша и яблоко.
«Главное — не чувствовать тяжесть и быть собранной. Я ем только проверенное», — сказала Аня после победы, и в этих словах вся суть ее подхода. Фигурное катание требует не только физической выносливости, но и невероятной координации, чувства баланса. Тяжелая пища могла бы помешать чистому исполнению сложнейших прыжков и вращений.
Овсянка — источник медленных углеводов, которые постепенно высвобождают энергию, яблоко — витамины и немного быстрой энергии, а вода — для поддержания водного баланса. Такой завтрак помогал ей чувствовать себя легкой, как перышко, и полностью сосредоточиться на музыке и движениях.
Евгений Плющенко — шоколад и энергетик
А вот история питания другого короля льда, Евгения Плющенко, была не настолько выстроенной. В одном из интервью он с улыбкой вспоминал, что на заре своей карьеры, будучи еще совсем юным, перед важными стартами мог позволить себе довольно неожиданный «допинг» — плитку шоколада, запитую энергетическим напитком. Такой заряд глюкозы и кофеина моментально бодрил.
Но с возрастом и опытом пришло понимание, что для долгосрочных результатов и поддержания здоровья необходимо более сбалансированное питание. Позже Евгений перешел на выверенную диету, соответствующую нагрузкам чемпиона, и давно забыл о кулинарных допингах.
Александр Овечкин — паста перед матчем
Суперзвезда мирового хоккея, Александр Овечкин, известен своей невероятной энергией и результативностью на льду. Как же «Великая восьмерка» подпитывает свой «мотор» перед решающими битвами? По словам тренеров и самого Ови, его неизменный предматчевый ритуал — это порция пасты. Просто, сытно и эффективно.
Паста, богатая углеводами, обеспечивает хоккеиста необходимой энергией на всю игру, которая требует огромных физических затрат, взрывной скорости и выносливости. Обычно Александр ел свою порцию за 3−4 часа до матча, чтобы пища успела усвоиться и превратиться в чистое топливо.
Эта традиция стала для него не просто привычкой, а частью подготовки, помогающей настроиться на игру и быть уверенным в своих силах. Для Овечкина, как и для многих атлетов, паста — это проверенный способ «зарядить батарейки» перед выходом на лед.
Меню чемпионов — это не волшебная таблетка, а грамотно подобранный рацион, который помогает им быть на пике формы в самый ответственный момент. Простота, предсказуемость, энергия и психологический комфорт — вот, пожалуй, главные составляющие их предстартовых диет. При этом у каждого свой путь к Олимпу, но забота о «топливе» для будущих побед объединяет всех великих спортсменов.
Автор Катерина Уварова