Паста Овечкина, шоколад Плющенко: что едят наши чемпионы перед финалом

Победа в большом спорте — это не только годы изнурительных тренировок и стальные нервы, но и правильно подобранное меню перед главным стартом. Важно даже то, что лежит на тарелках у чемпионов за несколько часов до решающих соревнований. Часто это не экзотические деликатесы, а простая, проверенная еда, дающая энергию и уверенность. Давайте заглянем в чемпионские тарелки и узнаем секреты предолимпийских и предфинальных трапез российских звезд.