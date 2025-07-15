Старейший марафонец в мире погиб в ДТП в 114 лет

Британский спортсмен скончался 14 июля в штате Пенджаб. Мужчина получил смертельные травмы в результате наезда автомобиля, когда пытался перейти дорогу недалеко от своего дома.
Смерть марафонца подтвердили Лондонский беговой клуб и благотворительная организация Sikhs In The City. Представители клуба сообщили, что предстоящие спортивные мероприятия в пригороде Лондона Илфорд, где Сингх жил с 1992 года, будут посвящены памяти спортсмена и его достижениям.
Фауджа Сингх родился в 1911 году в Пенджабе в семье фермеров. Из-за слабых ног он не мог ходить до пяти лет. Большую часть жизни Сингх посвятил земледелию, однако после смерти жены он решил переехать к сыну в Англию.
Он начал заниматься бегом в возрасте 89 лет. Свой первый марафон Сингх пробежал в 2000 году, а в 2003-м установил личный рекорд, пробежав марафон в Торонто за 5 часов 40 минут. В 2011 году он стал первым в истории столетним марафонцем. Ему же принадлежат лучшие результаты скорости на коротких дистанциях среди бегунов старше 100 лет.
Несмотря на достижения спортсмена, Книга рекордов Гиннесса не смогла официально признать их из-за отсутствия у марафонца свидетельства о рождении. Дело в том, что в 1911 году в Индии не велись официальные записи о рождении, хотя в его паспорте указана дата 1 апреля 1911 года. В свой 100-летний юбилей он получил поздравительное письмо от королевы Елизаветы II.