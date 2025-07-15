Старейший марафонец в мире погиб в ДТП в 114 лет

Несмотря на достижения спортсмена, Книга рекордов Гиннесса не смогла официально признать их из-за отсутствия у марафонца свидетельства о рождении. Дело в том, что в 1911 году в Индии не велись официальные записи о рождении, хотя в его паспорте указана дата 1 апреля 1911 года. В свой 100-летний юбилей он получил поздравительное письмо от королевы Елизаветы II.