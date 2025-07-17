Чемпионки не пьют кофе с утра — вот что помогает им быстро проснуться

Жизнь профессиональной спортсменки — это точный, почти лабораторный режим, где важна каждая мелочь. И начинается все с того самого утра, которое совсем не похоже на привычные спешные сборы с чашкой кофе. Многие чемпионки нашли свои особые способы пробудиться без кофеина. Какие именно — рассказываем дальше.
Дарья Клишина — лимонная вода и растяжка
Дарья Клишина, одна из самых узнаваемых легкоатлеток мира, просыпается не под звон кружки с эспрессо, а под журчание воды в чайнике. Капля лимона в теплой воде, пара глубоких вдохов — и день начинается плавно и без стресса.
Раньше Дарья терпеть не могла ранние подъемы, но все изменил спорт. Долгие годы она просыпалась только от запаха чашки кофе, страдая из-за резких скачков пульса, которые вызывал кофеин. Теперь все иначе: вода с лимоном и простые растяжки на коврике помогают телу включиться без насилия и лишних стимуляторов.
В одном интервью ее спрашивали, можно ли так же бодро собраться в офис, как на преодоление пятиметрового барьера. Дарья только смеялась: «Мой утренний секрет — не ждать мгновенной бодрости. Просто потихоньку начинаешь дышать глубже и тянуться, и мозг улавливает этот сигнал: “Пора вставать, жить, прыгать!”». В соцсетях многих вдохновило, что этот ритуал можно повторить не только на тренировочной базе, но и в малогабаритке с пледом вместо коврика.
Мария Ласицкене — тренировка натощак
Если бы кофе и спорт состязались за внимание чемпионки в прыжках в высоту Марии Ласицкене, кофе проиграл бы уже после разминки. Она не любит плавные пробуждения с чашкой в руках, ее утро — это 5−10 минут зарядки на голодный желудок. «Зарядка мгновенно гонит кровь по телу. Я после нее не только не хочу кофе — мне вообще не нужны стимуляторы, потому что уже бодра и готова к делам», — делится девушка.
Многие сомневались: разве не вредно тренироваться натощак? Мария отвечала в духе своего строгого стиля: «Утро — это не для рекордов, а для бодрости. Легкая активность помогает проснуться мозгу, а если еще открыть окно и добавить пару кругов ходьбы — никакой кофе не нужен». Конечно, нашлись скептики, осудившие такой подход, но большая часть подписчиков утверждают, что утренний ритуал Ласицкене работает.
Евгения Медведева — музыка и хлопья
Фигуристка Евгения Медведева начинает свой день под звуки тщательно подобранных мелодий, которые помогают ей легко проснуться и зарядиться бодростью. По ее словам, именно музыка способна разбудить лучше любого кофе, наполнив утро особым настроением.
Начало дня Евгении строится вокруг простых, но важных ритуалов: сначала легкое умывание, чтобы освежиться, потом любимые хлопья с фруктами или йогуртом. И все это под музыку, которая наполняет энергией и радостью. Иногда она даже пританцовывает, чтобы продлить заряд позитива на весь день.
В соцсетях Медведева делилась: «Мое идеальное утро — проснуться в любое время, включить музыку и насладиться любимыми хлопьями!» Эти простые ежедневные ритуалы помогают ей сохранять внутреннюю гармонию и бодрость, с которой она встречает любые вызовы дня.
Елизавета Туктамышева — планка и дыхание
Утро фигуристки Елизаветы Туктамышевой начинается не с кофе, а с планки. Сразу после пробуждения она несколько минут выполняет это упражнение в статическом положении, не забывая о дыхании. Такой комплекс помогает ей привести мысли в порядок и зарядить тело энергией. В одном из интервью она призналась: «Кофе для меня — элемент декора. Чтобы действительно проснуться, нужна глубина внутри себя, а не просто вкус».
Поклонники часто просят Лизу показать дыхательную технику, и в соцсетях она публикует короткие ролики с объяснениями, как правильно делать «осознанные вдохи». Ее смех — неизменный фон даже самых серьезных рассказов о спорте, и, кажется, дыхательная гимнастика теперь ассоциируется у молодых фанатов больше с Туктамышевой, чем с врачебными инструкциями.
Анна Сидорова — контрастный душ и визуализация
Вы когда-нибудь пытались проснуться, если глаза отказываются открываться? Керлингистка Анна Сидорова знает, как быстро взбодриться без кофе. Ее секрет в контрастном душе. Каждый раз после пробуждения Анна встает под попеременно горячую и холодную воду. Она советует не бояться холода, а представить, что вместе с ним смываешь остатки сна и усталости.
В интервью для Матч ТВ Анна рассказывала: «Контрастный душ и мысленное планирование дел — мои главные утренние помощники. Стоит постоять под холодной водой всего пять минут, и даже самые неприятные новости уже не кажутся такими серьезными».
Этот способ Анна рекомендует не только спортсменам, контрастный душ бодрит, помогает привести тело в тонус и даже укрепляет иммунитет.
Утро чемпионок — это не чашка кофе, а простые привычки, которые может попробовать каждый. Стакан воды, несколько глубоких вдохов, контрастный душ или быстрая зарядка — ничего сложного. Но именно такие мелочи дают заряд бодрости и помогают не упустить свой шанс на успех.