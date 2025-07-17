Чемпионки не пьют кофе с утра — вот что помогает им быстро проснуться

Если бы кофе и спорт состязались за внимание чемпионки в прыжках в высоту Марии Ласицкене, кофе проиграл бы уже после разминки. Она не любит плавные пробуждения с чашкой в руках, ее утро — это 5−10 минут зарядки на голодный желудок. «Зарядка мгновенно гонит кровь по телу. Я после нее не только не хочу кофе — мне вообще не нужны стимуляторы, потому что уже бодра и готова к делам», — делится девушка.