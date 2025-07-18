Ходьба вместо бега: как прогулки спасают суставы и помогают худеть

Многие думают, что люди бросают бегать из-за лени или слабого характера. На самом деле, чаще всего причина гораздо проще и понятнее: бег вызывает боль в коленях, стопах, спине, сильную усталость, которую не перекроешь радостью от пробежки. Например, Илья, начавший бегать во время локдауна, сначала был полон энтузиазма. Но спустя месяц у него начали болеть колени так сильно, что спускаться по лестнице стало настоящим испытанием. К тому же, из-за учащенного пульса во время бега у него усилилась тревожность.