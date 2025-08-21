Ричмонд
Елене Исинбаевой разблокировали счета в России

Двукратной олимпийской чемпионке в прыжках с шестом Елене Исинбаевой разблокировали банковские счета в России. Об этом сообщает телеграм-канале «Mash на спорте».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

По информации источника, 43-летняя спортсменка погасила задолженность в размере 283 тыс. рублей, после чего Федеральная налоговая служба (ФНС) разблокировала счета, привязанные к ее ИП.

Перед началом лета размер долга Исинбаевой перед ФНС составлял 1,5 млн рублей, из-за чего ее счета дважды блокировались.

Ранее сообщалось, что Исинбаева прилетела в Москву и, несмотря на завершение карьеры, тренируется на стадионе Олимпийского центра имени братьев Знаменских.

Исинбаева является олимпийской чемпионкой Афин-2004 и Пекина-2008. Она трижды побеждала на чемпионатах мира и четырежды — на чемпионатах мира в помещении.

В 2009 году Исинбаева установила мировой рекорд в прыжках с шестом на открытом воздухе (5,06), который не побит до сих пор. В августе 2016 года Исинбаева объявила о завершении спортивной карьеры, после чего получила членство в комиссии спортсменов МОК. Эти полномочия истекли летом 2024 года.