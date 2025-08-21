Елене Исинбаевой разблокировали счета в России

В 2009 году Исинбаева установила мировой рекорд в прыжках с шестом на открытом воздухе (5,06), который не побит до сих пор. В августе 2016 года Исинбаева объявила о завершении спортивной карьеры, после чего получила членство в комиссии спортсменов МОК. Эти полномочия истекли летом 2024 года.