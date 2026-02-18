Ричмонд
3 вида спорта, которые выбирают звезды, чтобы быстрее сжигать жир

Одни тренировки почти не меняют фигуру, а другие дают заметный результат уже через несколько недель. Рассказываем, какие виды спорта тратят больше всего калорий и почему.

Екатерина Зуева
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Разные виды спорта нагружают тело по-разному: одни развивают гибкость, другие — силу или выносливость. Но есть дисциплины, которые особенно эффективны именно для снижения веса. Их объединяет высокая интенсивность и работа сразу нескольких групп мышц. Такие нагрузки ускоряют обмен веществ и помогают телу расходовать больше энергии даже после тренировки. Разбираем три вида спорта, которые считаются одними из самых эффективных для жиросжигания.

Бег: доступный способ сжигать жир

Дженнифер Энистон и Натали Портман
Дженнифер Энистон и Натали Портман делали ставку на бег, чтобы сбросить вес и держать себя в форме.Источник: Легион/Соцсети

Бег остается одной из самых энергозатратных тренировок. Человек весом около 70 кг за час пробежки в среднем тратит 500−700 калорий. Для сравнения, спокойная ходьба расходует примерно 150−200 калорий, а занятия йогой — около 200−250. Именно поэтому бег часто используют как базовую тренировку при снижении веса.

Во время пробежки активно работают мышцы ног, корпуса и спины, а сердечно-сосудистая система получает интенсивную нагрузку. Дополнительный эффект дает ускорение обмена веществ: организм продолжает расходовать энергию еще несколько часов после тренировки.

Бег легко адаптировать под любой уровень подготовки. Начать можно с легкой трусцы или чередования бега и ходьбы по 20−30 минут. Более продвинутым спортсменам подходит интервальный формат, когда ускорения сменяются восстановлением. Такой тип нагрузки помогает быстрее запускать жиросжигание и повышает выносливость.

Бег часто используют и знаменитости. Дженнифер Энистон регулярно включает пробежки в тренировочный план, Натали Портман активно бегала во время подготовки к съемкам, а Кевин Харт даже участвовал в марафонах.

Плавание: нагрузка на все тело

Хью Джекман и Майкл Фелпс
Хью Джекман занимается плаваньем для поддержания формы, а Майкл Фелпс признавался, что во время подготовки к соревнованиям сжигал до 4000 калорий только в воде.Источник: Легион/Соцсети

Плавание считается одним из самых безопасных и при этом энергозатратных видов спорта. За час активной тренировки человек может потратить 600−800 калорий. При этом нагрузка распределяется равномерно, а суставы не испытывают ударного давления, как при беге.

Вода создает сопротивление каждому движению, поэтому одновременно работают мышцы рук, ног, спины и пресса. Такой формат сочетает кардио-нагрузку и силовую работу, благодаря чему фигура подтягивается равномерно, а мышцы становятся более выносливыми.

Еще одно преимущество плавания — контроль дыхания. Постоянная работа дыхательной системы увеличивает расход энергии и тренирует выносливость. Поэтому бассейн часто рекомендуют тем, кто хочет снизить вес без сильной нагрузки на позвоночник и суставы.

Плавание популярно и среди знаменитостей. Хью Джекман использует бассейн для подготовки к ролям, а Майкл Фелпс во время тренировок сжигал тысячи калорий в день. Многие звезды выбирают плавание именно за сочетание высокой эффективности и мягкой нагрузки на тело.

Бокс: интенсивность и работа всех мышц

Зендея и Джиджи Хадид на фотосессии
Зендея и Джиджи Хадид выбирают бокс для поддержания идеальной формы.Источник: Соцсети

Бокс давно перестал быть только спортом для ринга — сегодня это один из самых популярных способов быстро сжечь калории. За час интенсивной тренировки с мешком и скакалкой можно потратить от 700 до 900 калорий. Это даже больше, чем при беге или плавании, потому что нагрузка идет сразу на все тело: удары работают на мышцы рук и плеч, уклоны и шаги — на ноги и ягодицы, а пресс остается в напряжении на протяжении всей сессии.

Помимо жиросжигания, бокс тренирует выносливость и координацию. Высокая интенсивность не оставляет организму времени на «экономию энергии» — пульс постоянно держится в зоне сжигания жира. При этом такой спорт помогает еще и разгрузить психику: удары по мешку снимают стресс не хуже, чем медитация.

Звезды давно оценили этот формат. Джиджи Хадид рассказывала, что именно бокс сделал ее фигуру более подтянутой. Адриана Лима много лет готовилась к показам Victoria’s Secret, комбинируя бокс и скакалку. А Зендея признавалась, что выбирает бокс не только ради формы, но и как способ справляться с тревожностью.

Бег, плавание и бокс работают по-разному, но объединяет их одно — высокая интенсивность и вовлечение всего тела. Бег доступен и помогает держать форму даже без спортзала, плавание сочетает кардио и силовую нагрузку, а бокс дает максимум энергии и сжигает рекордное количество калорий. Эти виды спорта остаются самыми быстрыми способами запустить жиросжигание и при этом приносят удовольствие, что делает результат более устойчивым.

