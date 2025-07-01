Пресс как у ангелов Victoria’s Secret: 5 способов добиться такого же результата

Плоский живот и подтянутая форма — неотъемлемая часть имиджа «ангелов» Victoria's Secret. Девушки должны быть не только стройными, но и сильными, поскольку «крылышки» могут весить до 13 кг. Секрет безупречных фигур кроется не только в удачной генетике, но и в специфичных тренировках, рационе питания и образе жизни. Рассказываем, как пять известных моделей бренда сохраняют идеальный пресс.
Жизель Бюндхен: отказ от сахара и йога каждый день
Модель Жизель Бюндхен была «ангелом» Victoria's Secret в начале 2000-х. Она уже давно не сотрудничает с брендом, но ее живот все такой же плоский, как и 25 лет назад, несмотря на рождение детей. Недавно Жизель стала мамой в третий раз, но уже хвастается в соцсетях идеальной фигурой.
Секрет ее стройности и красоты — в образе жизни. Модель ежедневно на протяжении более 20 лет занимается йогой — минимум 30 минут, и считает ее «мощной духовной практикой». Она много ходит пешком, а также делает силовые и кардиоупражнения.
А еще она давно отказалась от сахара и мяса. Основу ее рациона составляют рыба, овощи, фрукты и зелень. Если же ей хочется сладкого, то она ест финики или мед. После 18.00 Жизель старается не есть: «Организм привыкает, и ты совсем не хочешь есть после шести часов», — говорит она.
Адриана Лима: бокс, скакалка и витамины
У Адрианы Лимы один из самых длительных контрактов с Victoria’s Secret. Чтобы поддерживать себя в форме, модель регулярно тренируется: в ее расписании есть бокс или высокоинтенсивные интервальные занятия — они повышают выносливость и эффективно сжигают калории. Одно из любимых упражнений Адрианы — прыжки со скакалкой, чтобы прорабатывать мышцы всего тела. Также она занимается капоэйрой — бразильским боевым искусством с элементами танца и акробатики.
В питании Адриана придерживается правила: есть часто, но маленькими порциями. В ее рационе много свежих овощей и фруктов, она пьет смузи, травяные чаи и обычную воду — не менее 1,5 литров. А еще Адриана Лима не забывает про витамины, например, каждый день она пьет витамин С.
После рождения третьего ребенка Адриана набрала почти 40 кг, но довольно быстро пришла в дородовую форму и снова вышла на подиум.
«После родов я много тренировалась, потом занималась силовыми упражнениями и кардио. А еще я люблю инфракрасные сауны», — говорит модель в интервью.
Жасмин Тукс: балет, яблоки и режим сна
Американская модель Жасмин Тукс в 2015 году стала «ангелом» Victoria’s Secret. Чтобы поддерживать форму, она много тренируется — 5 дней в неделю по 1 часу и более, чередуя силовые упражнения, кардио и растяжку. Также в программе тренировок модели — йога и балет. При этом Тукс старается спать не менее 8 часов, чтобы мышцы успевали восстановиться.
А чтобы живот оставался плоским, Жасмин предпочитает есть небольшими порциями, при этом калории не считает. Модель не ест сладкое, фастфуд и белый сахар. Если чувствует голод — перекусывает яблоками или протеиновыми батончиками.
Перед показами Жасмин Тукс переходит на более интенсивные тренировки и питание без углеводов.
Белла Хадид: спорт каждый день + белок
Белла Хадид еще больше тренируется, чем Жасмин Тукс. В ее программе — ежедневный спорт по 2−3 часа в день с личным тренером. Он подобрал для модели индивидуальный комплекс, чередующий интенсивные и расслабляющие тренировки: бег, бокс, силовые упражнения, пилатес и йогу. Такой комплекс «создает» идеальную фигуру, при этом не сильно нагружает организм. Кстати, больше всего модель любит бокс. По ее словам, именно он помог ей добиться идеального пресса.
Перед каждой тренировкой Белла пьет протеиновый напиток, иногда смузи. А после занятий — у нее всегда еда, богатая белком. Например, курица или рыба + цельнозерновой рис.
Роми Стрейд: скакалка в сумочке, обертывания и авокадо
Нидерландская модель Роми Стрейд стала «ангелом» Victoria’s Secret в 2015 году. Чтобы поддерживать себя в форме, она выбирает короткие и высокоинтенсивные тренировки, после которых обязательно пьет протеин. А еще всегда носит с собой скакалку, и прыгает даже во время командировок или путешествий. Перед показами Роми делает тренировки с упором на ягодицы и пресс. Для лучшего эффекта, чтобы немного «подсушить» зону живота, она добавляет горячие обертывания.
Сейчас Роми приостановила модельную карьеру и посвятила себя материнству. Но спорт остался в ее жизни: Стрейд ведет блог, где рассказывает о своих буднях, показывает тренировки и свое питание. Роми редко ест мясо, в ее рационе овощи, бобы, салаты, крупы и фрукты. А еще много авокадо — модель ест его каждый день.
Идеальная форма ангелов Victoria's Secret — это результат тщательной работы над собой, дисциплины и осознанного подхода к образу жизни. Будь то тренировки, правильное питание или витамины — каждая деталь играет важную роль.