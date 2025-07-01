Пресс как у ангелов Victoria’s Secret: 5 способов добиться такого же результата

А еще она давно отказалась от сахара и мяса. Основу ее рациона составляют рыба, овощи, фрукты и зелень. Если же ей хочется сладкого, то она ест финики или мед. После 18.00 Жизель старается не есть: «Организм привыкает, и ты совсем не хочешь есть после шести часов», — говорит она.