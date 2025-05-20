5 упражнений от актрис Netflix: с ними можно прокачать ягодицы лучше тренажеров

Актрисы Netflix не только блистают на экране, но и задают фитнес-тренды. За каждым эффектным появлением в купальнике или облегающем платье стоят регулярные тренировки. В этой подборке — 5 простых упражнений для ягодиц, которые звезды делают сами. Все можно повторить дома, без тренера и сложного инвентаря.