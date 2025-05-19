Почему все звезды теперь делают по 100 приседаний в день — и что это меняет

Приседания — простое и мощное упражнение, которое давно вошло в личные тренировки селебрити. Они делают их дома, в зале, на гастролях и перед съемками. Речь не о паре движений для галочки — самые дисциплинированные выполняют по 100−150 повторов за раз. Одни — ради ягодиц, другие — ради долголетия, а кто-то — чтобы побороть лишний вес. В этом материале — примеры звезд, для которых приседания стали почти ритуалом.
Криштиану Роналду: 300 приседов в день для тонуса
Легендарный футболист опроверг слухи, которые ходили о нем в сети: мол, якобы он приседает по 3000 раз каждый день. Роналду скромно отметил, что обычно занимается 4−5 раз в неделю и в его плане всего 200−300 приседаний.
«Делать слишком много — не очень хорошо, вы можете почувствовать боль в пояснице», — отметил спортсмен. Кстати, такое же количество упражнений Криштиану делает и на пресс. А еще в арсенале нападающего бассейн, водная беговая дорожка и даже криокамера за 58 тысяч евро… Неудивительно, ведь фундамент успеха Роналду: дисциплина и тренировки.
Джейсон Стэйтем: тренировки 6 раз в неделю и приседы по графику
Джейсон Стэйтем — не только профессиональный актер, но и бывший спортсмен. Когда-то он даже выступал за сборную Британии по прыжкам в воду и с тех пор не прекращает заниматься спортом. Сейчас Джейсону 57 лет, но он выглядит куда моложе и даже выполняет трюки на площадке без помощи каскадеров. Стэйтем тренируется шесть раз в неделю, а среди его любимых упражнений — гребной тренажер, занятия со свободными весами (жим лежа, становая тяга), отжимания, и, конечно же приседания.
Звезда боевиков оборудовал зал прямо в своем гараже и не раз делился жестким тренировочным графиком: «К съемкам меня тренирует один парень по имени Логан Худ, бывший морской пехотинец. Главной фишкой его занятий является то, что они никогда не повторяются», — делился Джейсон. Актер убежден: диета и спорт — две главные составляющие успеха. Он следит за своим питанием, не употребляет алкоголь, сахар и мучное и отказывается от углеводов после обеда. Один из самых брутальных актеров Голливуда уверен: если человек ведет здоровый образ жизни, то обязательно будет чувствовать себя прекрасно.
Виктория Боня: 150 приседов в день с весом и челлендж для подписчиков
Виктория Боня не снимается блокбастерах, но спортом тоже занимается регулярно. Телеведущая в своих соцсетях рассказала, что каждый день приседает по 150 раз, да еще и с добавленным весом в 20 килограмм. Звезда даже запустила челлендж, где призвала подписчиц делиться своим «наприседала». Боня сообщила, что будет рада видеть результаты других.
«Бегом в зал», — призывал ролик Виктории. Комментаторы отреагировали неоднозначно: кто-то обвинил Боню в наличии имплантатов и использовании корректирующего белья, а другие восхитились ее фигурой. Между тем, в последние месяцы 45-летняя Виктория занималась спортом с особым усердием, готовясь к восхождению на Эверест.
Марк Уолберг: подъем в 4 утра и сотни приседов до рассвета
В социальных сетях Марка Уолберга 30 миллионов подписчиков и очень много тренировок — совсем как в жизни. Поклонники были шокированы графиком, которым поделился их кумир. Расписание действительно похоже на план супергероя, которому нужно спасти мир: например, Марк рано ложится спать — около половины восьмого вечера, а встает в четыре часа утра.
Каждый день он уделяет время спорту, а во время первой тренировки за день часто делает сотни приседаний, комбинируя их с выпадами. Уолберг уже много лет сохраняет потрясающую форму, но в свои 53 года, он признается — сейчас его главная цель — долголетие, а не эстетика. Спорт и интервальное голодание подпитывают его работоспособность, но при этом Уолберг советует не забывать и об отдыхе: «Вы должны найти баланс между фитнесом и удовольствием, если не хотите жить в учебном лагере», — отмечает он.
Полина Гренц: минус 15 кг и приседания как основа трансформации
«Саша Мамаева» из сериала «Физрук» признавалась: увидев себя на экране, она осознала — публичный человек должен выглядеть иначе. Девушка твердо решила взяться за свою фигуру.
Первые попытки сесть на диету приводили к срывам, но Полина не опускала рук: она отказалась от мучного и сладкого и увидела первые результаты. После Гренц добавила в свой график спорт: прогулки, бег, велосипед, упражнения со штангой, на пресс и приседания. За полтора года девушка скинула более 15 килограмм. Гренц настолько изменилась, что коллеги даже не узнавали ее на светских тусовках, а поклонники не уставали восхищаться ее новым образом в сети.
Приседания — это не просто упражнение, а универсальный инструмент: он помогает поддерживать форму, наращивать выносливость и добиваться визуального эффекта без сложных тренажеров. Звезды тренируются по-разному, но у всех есть общее — дисциплина и регулярность. И даже 100 приседов в день могут стать началом новой привычки, если подойти к делу осознанно.
Светлана Амирова