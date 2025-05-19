Почему все звезды теперь делают по 100 приседаний в день — и что это меняет

Каждый день он уделяет время спорту, а во время первой тренировки за день часто делает сотни приседаний, комбинируя их с выпадами. Уолберг уже много лет сохраняет потрясающую форму, но в свои 53 года, он признается — сейчас его главная цель — долголетие, а не эстетика. Спорт и интервальное голодание подпитывают его работоспособность, но при этом Уолберг советует не забывать и об отдыхе: «Вы должны найти баланс между фитнесом и удовольствием, если не хотите жить в учебном лагере», — отмечает он.