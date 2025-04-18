Тяга верхнего блока или вертикальная тяга: путь к сильной спине и крепким мышцам

Одно из ключевых упражнений в арсенале как новичка, так и опытного атлета — это тяга верхнего блока. Она имитирует подтягивания, но в более контролируемой и щадящей форме. Это позволяет проработать мышцы спины даже тем, кто пока не может подтягиваться. При правильной технике упражнение помогает не только набрать мышечную массу, но и улучшить осанку, развить силу, повысить подвижность плечевого пояса.