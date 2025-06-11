Не высыпаешься — результаты хуже: секрет, о котором молчат спортсмены

Для подростков и тех, кто занимается спортом ради удовольствия, подходит график 7−9 часов. Лучше всегда ложиться и вставать в одно и то же время — организм от этого становится выносливее. Звезда UFC Израэль Адесанья утверждает: «Я могу отказаться от дополнительной тренировки, но никогда — от сна по расписанию, даже когда на кону главный бой».