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Не высыпаешься — результаты хуже: секрет, о котором молчат спортсмены

О сне говорят куда меньше, чем о питании или тренировках, хотя без полноценного отдыха не будет ни силы, ни выносливости. Сон — это незаметная, но ключевая часть спортивного прогресса, без которой невозможны никакие рекорды.

Екатерина Уварова
Автор Спорт Mail
Спортсмен спит в кровати
Каждый спортсмен знает, что сон влияет на результат.Источник: Freepik.com

В спорте привыкли обсуждать меню чемпионов и секретные методики тренировок, но главный «допинг» всех рекордов — не новый BCAA, а обычный сон. Если спортивный прогресс — это лестница, то каждая ее ступень опирается на крепкий ночной отдых. У профессионалов есть правило: если ты не спал — никакая зарядка не поможет. Полуночный режим оказывается важнее утренней пробежки, потому что ночной отдых превращает хороших спортсменов в настоящих звезд.

Сон: невидимый фундамент спортивной формы

Майкл Фелпс на олимпиаде
Майкл Фелпс спит по 9–10 часов в сутки и даже больше.Источник: Соцсети

Почти все олимпийские чемпионы спят по 8−10 часов в сутки, а иногда и дольше. Даже Майкл Фелпс, человек-рекорд, признавался в интервью: минимум девять часов ночью плюс дневной часовой «перекус» в кровати. И дело тут не только в усталости.

Сон — это основа, на которой строится буквально все: восстановление мышц, выработка гормонов, восстановление психики. Врачи объясняют: без глубокого отдыха качайте мышцы хоть по 5 часов в день, эффекта не будет.

Чтобы запомнить новые движения или освоить сложный элемент, телу нужен не только тренажер, но и спокойная ночь. Даже матч на льду проигрывается не в первой половине, а в бессонной гостинице накануне.

Что делает сон с телом спортсмена

Даниил Медведев на теннисном корте
Даниил Медведев признавался, что без сна его мышцы не восстанавливаются, несмотря на все усилия.Источник: Соцсети

Во время сна наш организм превращается в лабораторию восстановления. Самое важное, что происходит — усиленная выработка гормона роста. Именно он отвечает за сжигание жира, рост и ремонт мышечных волокон.

«Без сна у меня не заживают микротравмы», — признавал в интервью теннисист Даниил Медведев после сложных турниров, — «Я могу сделать сто ледяных ванн, но если не поспать — мышцы все равно будут ныть».

В это же время мозг сортирует новые моторные навыки, освоенные на тренировках. Исследования показали: даже короткий цикл глубокого сна помогает запоминать сложные комбинации, ускорять реакцию и повышать мотивацию. Недаром футбольные клубы заказывают специальные «капсулы сна» прямо на тренировочных базах — чтобы даже днем спортсмены имели шанс восстановить не только силы, но и концентрацию.

Чем опасен недосып: влияние на силу, реакцию и даже аппетит

Невыспавшийся спортсмен утомлен
Недосып делает спортсмена вялым, раздражительным и постоянно голодным, а его результаты резко ухудшаются.Источник: Freepik

Переутомление, потухшие глаза и вечное желание «что-нибудь пожевать» — все это последствия хронического недосыпа. Недаром тренеры профессионалов часто сравнивают невыспавшегося спортсмена с «разряженным телефоном» — работать как следует он уже не может, а ломаться начинает по пустякам.

Уровень кортизола, «гормона стресса», подскакивает, тело переходит в режим тревоги, и любая мелочь начинает нервировать. Реакция замедляется — не зря на Формуле-1 сон гонщиков регулирует сам тренер. А еще появляется внезапный голод: страдает баланс лептина и грелина, отвечающих за чувство насыщения.

Баскетболисты шутят: «Лучший фастфуд после неудачной тренировки — подушка!» Мотивация исчезает первой — доказано на опыте турниров. После недели плохого сна они бросают хуже и чаще сдаются на тренировках.

Сколько и как спать, чтобы был эффект

Израэль Адесанья
Израэль Адесанья всегда ставит сон по расписанию выше лишней тренировки, даже перед важнейшим боем.Источник: Соцсети

Вопрос «сколько спать» не так прост, как кажется. Для взрослого спортсмена врачи рекомендуют от 8 до 10 часов сна, причем заснуть нужно не позже полуночи. При этом важнее качество, чем количество: фазы медленного и быстрого сна должны чередоваться, а в комнате не должно быть лишнего света и гаджетов.

Для подростков и тех, кто занимается спортом ради удовольствия, подходит график 7−9 часов. Лучше всегда ложиться и вставать в одно и то же время — организм от этого становится выносливее. Звезда UFC Израэль Адесанья утверждает: «Я могу отказаться от дополнительной тренировки, но никогда — от сна по расписанию, даже когда на кону главный бой».

Как спортсмены налаживают сон

Баскетболист в темной комнате
В спорте сон по строгому режиму обязателен: гаджеты отключают заранее, комнаты затемняют, и даже короткий дневной сон строго охраняют.Источник: Freepik

Строгий ритуал сна — это не миф, а реальность профессионального спорта. Многие команды вводят обязательное «отключение гаджетов» за час до отбоя, чтобы не было соблазна листать ленту в соцсетях вместо медитации. В тренировочных лагерях футбольных сборных комнату затемняют полностью, а перед сном предлагают дыхательные упражнения или йогу: так быстрее уходит адреналин, и тело расслабляется.

Некоторые баскетболисты специально вешают на дверь табличку «не беспокоить» даже днем, чтобы поспать между тренировками. А звезды лыжных гонок, по рассказам тренеров, всю неделю перед важным стартом живут почти «по армейскому режиму»: четкий подъем, полное затемнение, никакого кофеина и тишина на базе после 22:00.

Эти методы идут на пользу и обычным людям, увлеченным спортом. Даже маленькие перемены — убрать экран перед сном, сделать короткую растяжку, оставить мобильник подальше от кровати — уже через неделю добавят энергии и мотивации в зале.

Профессиональный спорт требует отдачи на грани возможностей. Но даже если ваша цель — не олимпийское золото, а просто легкая пробежка по утрам, качественный сон способен изменить результаты в разы. И пока многие ищут секретную добавку для сверхвыносливости, чемпионы уже давно сделали свой выбор: тишина, хороший сон и полное восстановление лучше любого лайфхака.