Американскую легкоатлетку дисквалифицировали на два с половиной года

Санкции будут длиться до 26 июня 2027 года. Их причиной стало нарушение антидопинговых правил. В 2024-м году Сондерс трижды не предоставила корректную информацию о своем местоположении для прохождения допинг-тестирования. С 2022 по 2024 год Сондерс уже отбывала дисквалификацию сроком в 1,5 года за такое же нарушение. Из-за повторного нарушения срок санкций увеличился на год.