Американскую легкоатлетку дисквалифицировали на два с половиной года

Серебряного призера Олимпийских игр в Токио в толкании ядра американку Рэйвен Сондерс дисквалифицировали на 30 месяцев. Об этом сообщается на сайте Антидопингового агентства США (USADA).
Санкции будут длиться до 26 июня 2027 года. Их причиной стало нарушение антидопинговых правил. В 2024-м году Сондерс трижды не предоставила корректную информацию о своем местоположении для прохождения допинг-тестирования. С 2022 по 2024 год Сондерс уже отбывала дисквалификацию сроком в 1,5 года за такое же нарушение. Из-за повторного нарушения срок санкций увеличился на год.
Помимо серебра Олимпиады в Токио, на счету Сондерс серебро юниорского чемпионата мира. После Игр Сондерс заявила, что перенесла операцию на бедре. После этого спортсменка ни разу не попадала в призы на крупных турнирах.
В отношении американки после Олимпиады в Токио МОК проводил расследование. Оно было связано с жестом Сондерс во время награждения: она скрестила руки в форме X на пьедестале почета. Сондерс заявила, что ее демонстрация призвана символизировать поддержку угнетенных людей. Олимпийский комитет США встал на сторону американки, а после новости о смерти ее матери МОК прекратил расследование.