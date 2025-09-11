Депутат предлагает платить россиянам за занятия спортом на улице

По его словам, за каждый километр или выполнение другой нормы физической активности участник будет получать по 50 рублей в виде внутренней валюты платформы, а потратить эту валюту можно будет на скидки, например, на спортивную экипировку и питание от партнёров программы, бонусы на абонементы в муниципальные залы и бассейны и так далее.