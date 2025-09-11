Депутат предлагает платить россиянам за занятия спортом на улице

«Вместо традиционного направления бюджетных средств на строительство стадионов и организацию масштабных, но разовых мероприятий, мы должны поддержать миллионы людей, которые уже сегодня заботятся о своём здоровье с минимальными затратами — без закрытия улиц и миллиардных вложений», — считает Алексей Цивилев.
По его словам, за каждый километр или выполнение другой нормы физической активности участник будет получать по 50 рублей в виде внутренней валюты платформы, а потратить эту валюту можно будет на скидки, например, на спортивную экипировку и питание от партнёров программы, бонусы на абонементы в муниципальные залы и бассейны и так далее.
Систему предлагают привязать к Госуслугам, а фиксировать активность — через фитнес-трекеры и мобильные приложения. Данной федеральной мотивационной системе Алексей Цивилев дал название SportID и уже направил обращение в министерство спорта РФ.
«Поощряя здоровые привычки миллионов граждан, государство в долгосрочной перспективе снижает нагрузку на систему здравоохранения и формирует устойчивую культуру здоровья. Предложил Минспорту, Минздраву и Минцифры создать межведомственную рабочую группу для проработки концепции SportID и запуска пилотного проекта в нескольких регионах, включая Санкт-Петербур», — добавил Цивилев.