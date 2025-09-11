Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат предлагает платить россиянам за занятия спортом на улице

Депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Цивилев предложил платить россиянам по 50 рублей за каждый преодоленный во время занятия спортом километр.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Андрей Чепакин/ТАСС

«Вместо традиционного направления бюджетных средств на строительство стадионов и организацию масштабных, но разовых мероприятий, мы должны поддержать миллионы людей, которые уже сегодня заботятся о своём здоровье с минимальными затратами — без закрытия улиц и миллиардных вложений», — считает Алексей Цивилев.

По его словам, за каждый километр или выполнение другой нормы физической активности участник будет получать по 50 рублей в виде внутренней валюты платформы, а потратить эту валюту можно будет на скидки, например, на спортивную экипировку и питание от партнёров программы, бонусы на абонементы в муниципальные залы и бассейны и так далее.

Систему предлагают привязать к Госуслугам, а фиксировать активность — через фитнес-трекеры и мобильные приложения. Данной федеральной мотивационной системе Алексей Цивилев дал название SportID и уже направил обращение в министерство спорта РФ.

«Поощряя здоровые привычки миллионов граждан, государство в долгосрочной перспективе снижает нагрузку на систему здравоохранения и формирует устойчивую культуру здоровья. Предложил Минспорту, Минздраву и Минцифры создать межведомственную рабочую группу для проработки концепции SportID и запуска пилотного проекта в нескольких регионах, включая Санкт-Петербур», — добавил Цивилев.