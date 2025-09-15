Дюплантис в 14-й раз обновил мировой рекорд в прыжках с шестом

Дюплантис в 14‑й раз обновил мировое достижение. Последний раз он это делал в августе на турнире в Будапеште — 6,29. В активе Дюплантиса теперь три золота на чемпионатах мира (2022, 2023, 2025). Также швед завоевал золото на Играх‑2020 в Токио и Олимпиаде‑2024 в Париже.