Дюплантис в 14-й раз обновил мировой рекорд в прыжках с шестом

Шведский легкоатлет Арман Дюплантис в третий раз подряд завоевал титул чемпиона мира.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Двукратный олимпийский чемпион швед Арман Дюплантис завоевал золотую медаль в прыжках с шестом в рамках чемпионата мира, который проходит в Токио. 25‑летний спортсмен взял высоту 6,30 метра и в третий раз стал чемпионом мира.

Дюплантис в 14‑й раз обновил мировое достижение. Последний раз он это делал в августе на турнире в Будапеште — 6,29. В активе Дюплантиса теперь три золота на чемпионатах мира (2022, 2023, 2025). Также швед завоевал золото на Играх‑2020 в Токио и Олимпиаде‑2024 в Париже.

Второе место на чемпионате мира занял представитель Греции Эммануил Каралис с лучшим прыжком на высоте 6 м. Тройку призеров замкнул австралиец Кертис Маршалл с результатом 5,95 м.