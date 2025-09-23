Тигр, клубы и пожар: как звезды спорта празднуют триумф

В мире спорта грандиозные достижения часто становятся началом не менее громких вечеринок. Кто-то заказывает частные острова и многоэтажные торты, кто-то — уходит в недельное затишье, но есть и те, чьи празднования становятся вирусными и обрастают легендами. В этой подборке — три спортсмена, которые отметили свои победы так эксцентрично, что это затмило сами соревнования и принесло им новую волну славы.
Усэйн Болт — вечеринка на несколько дней
После своих легендарных побед на Олимпийских играх в Пекине (2008) и Лондоне (2012) Болт устраивал марафоны вечеринок, которые обсуждали не меньше, чем его рекорды. Сразу после финиша он отправлялся в ночные клубы вместе с друзьями, диджеями и целой свитой сопровождающих, а празднования могли длиться двое-трое суток без перерыва. В интервью он признавался, что после адреналина от побед «невозможно просто лечь спать», поэтому вечеринки были для него способом выпустить эмоции.
Болт легко смешивал мир спорта и тусовок: на вечеринках он сам становился диджеем, танцевал на столах и угощал гостей шампанским прямо из бутылок. СМИ публиковали фото, где чемпион в золотой медали заказывает бургеры в уличном фургончике на рассвете, а потом снова уезжает в клуб.
Такие праздники укрепили его образ не только как быстрейшего человека на планете, но и как главного «тусовщика» легкой атлетики, которому прощали все — потому что на дорожке он был непобедим.
Майк Тайсон — тигр как подарок себе
В 90-х Тайсон был не только чемпионом мира, но и символом чрезмерной роскоши. После одного из своих чемпионских титулов он решил отпраздновать победу нестандартно — купил себе настоящего бенгальский тигр примерно за $70 тысяч. Хищницу звали Кения, и боксер поселил ее прямо во дворе своего особняка в Лас-Вегасе, как домашнего питомца.
Тигрица быстро стала частью образа Тайсона: он выгуливал ее на поводке, устраивал фотосессии у бассейна и даже позволял гостям гладить. СМИ называли это «самым странным спортивным трофеем десятилетия», а фанаты обсуждали не бои, а то, как живет боксер с хищником. Позже Тайсон признался, что содержание тигра обходилось в тысячи долларов в месяц, а идея купить его родилась «в пьяном разговоре с дилером роскошных автомобилей».
Через несколько лет Тайсон отдал Кению в заповедник — по его словам, она стала слишком взрослой и опасной для дома, и он понял, что с животным нужно жить в более подходящих условиях, чем особняк чемпиона.
Марио Балотелли — салют в ванной
В 2011 году нападающий Манчестер Сити устроил одну из самых обсуждаемых вечеринок в истории футбола. Накануне важного матча он праздновал победу вместе с друзьями у себя дома и решил запустить фейерверки прямо в ванной комнате. Один из зарядов попал в полотенца и поджег их — в итоге пламя перекинулось на шторы, и в доме начался настоящий пожар.
Пожарные прибыли раньше, чем кто-либо из гостей успел понять, что происходит, а СМИ уже через несколько часов опубликовали фотографии обгоревших стен. Никто не пострадал, но ущерб оценили в десятки тысяч фунтов. Балотелли же на следующий день вышел на поле, забил гол и праздновал, поднимая футболку с надписью «Why always me?», ставшей вирусной в сети. Этот случай закрепил за ним образ непредсказуемого игрока, который может поджечь дом — и все равно выйти и победить.