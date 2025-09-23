Тигр, клубы и пожар: как звезды спорта празднуют триумф

После своих легендарных побед на Олимпийских играх в Пекине (2008) и Лондоне (2012) Болт устраивал марафоны вечеринок, которые обсуждали не меньше, чем его рекорды. Сразу после финиша он отправлялся в ночные клубы вместе с друзьями, диджеями и целой свитой сопровождающих, а празднования могли длиться двое-трое суток без перерыва. В интервью он признавался, что после адреналина от побед «невозможно просто лечь спать», поэтому вечеринки были для него способом выпустить эмоции.