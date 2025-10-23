Рекордсменку мира в марафоне дисквалифицировали на три года

Рекордсменка мира по марафону среди женщин Рут Чепнгетич была дисквалифицирована на три года решением независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (Athletics Integrity Unit, AIU). В пробе спортсменки от 14 марта обнаружили гидрохлортиазид — запрещенный мочегонный препарат.
Кенийская легкоатлетка была с июля отстранена от соревнований. Изначально Чепнгетич не могла объяснить положительный результат, однако в ходе расследования выяснилось, что она приняла лекарство своей домработницы, не проверив его состав. AIU счел такие действия проявлением халатности, приравненной к косвенному умыслу.
Изначально спортсменке грозила четырехлетняя дисквалификация, но срок был сокращен до трех лет благодаря признанию вины и сотрудничеству со следствием, он будет отсчитываться с 19 апреля 2025 года.
Чепнгетич 31 год. Она является чемпионкой мира 2019 года. 13 октября 2024 года выиграла Чикагский марафон, установив новый мировой рекорд среди женщин — 2:09:56. Чепнгетич превысила прежний мировой рекорд (2:11:53) почти на две минуты и стала первой женщиной, пробежавшей марафон быстрее 2 часов и 10 минут.