Рекордсменку мира в марафоне дисквалифицировали на три года

Кенийская легкоатлетка была с июля отстранена от соревнований. Изначально Чепнгетич не могла объяснить положительный результат, однако в ходе расследования выяснилось, что она приняла лекарство своей домработницы, не проверив его состав. AIU счел такие действия проявлением халатности, приравненной к косвенному умыслу.