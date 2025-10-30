Сборную России по легкой атлетике впервые возглавит женщина

Исполком Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) во время заседания одобрил на пост главного тренера сборной России кандидатуру 55-летней Светланы Абрамовой. Об этом сообщила пресс-служба организации.
Светлана Абрамова подготовила вице-чемпионку Олимпиады в прыжках с шестом — Анжелику Сидорову. Спортсменка забрала серебро на Играх в Токио, также она чемпионка мира и Европы.
«Это станет первым в истории случаем, когда главным тренером сборной России по легкой атлетике станет женщина», — сказал «Матч ТВ» исполнительный директор ВФЛА Борис Ярышевский.
Конкурс на замещение должности был объявлен 25 сентября. Окончательное решение об утверждении нового главного тренера примет министр спорта РФ Михаил Дегтярев.
Абрамова — заслуженный тренер России и больше 10 лет занимала пост старшего тренера российских прыгунов с шестом. Ранее, с мая 2023 года, главным тренером сборной России был Руслан Мащенко.
Напомним, российских спортсменов по легкой атлетике не допускают до международных соревнований под эгидой World Athletics с 2022 года. Организация не смягчает ограничения для россиян и не дает им возможности попасть на турниры даже в нейтральном статусе.