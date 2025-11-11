Ричмонд
В Лозанне прошел забег по кампусу с участием 2 тыс человек: видео

В одном из швейцарских университетов прошел необычный забег по кампусу с участием 2 тысяч человек.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail

Традиция забега по 8-этажному круглому зданию кампуса Университета Лозанны зародилась у студентов в качестве шутки. Несколько лет назад в событии принимало участие 300 человек. В этом году в мероприятии участвовали 2000 человек.

Спортсмены поднялись и спустились по лестницам восьми этажей, преодолевая более 1500 ступеней за рекордно короткое время. Мероприятие, известное как Vertical Race, привлекло сотни атлетов со всей страны, стремящихся испытать свои силы в вертикальном беге — дисциплине, сочетающей выносливость, скорость и мастерство движения по лестницам высотных зданий.

Особенность этого забега — в уникальной архитектуре кампуса, где этажи соединены не только внутренними лестницами, но и открытыми переходами, что добавляет сложности и зрелищности.