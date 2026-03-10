Школьный учитель вырвал у кенийца победу на финише марафона

36-летний американец преодолел дистанцию 42,2 километра за 2 часа 11 минут 18 секунд, на 0,18 секунды опередив кенийца Майкла Камау. Примечательно, что за семь километров до финиша Мартин отставал от Камау почти на две минуты, но на заключительном отрезке марафона серьезно прибавил и догнал его у самой финишной ленты, сотворив один из самых драматических финишей в истории марафонов.
«Когда я увидел, что никто не ускоряется, понял — нужно рискнуть. За полторы мили до финиша я уже видел лидера, а за 800 метров подумал: я его догоню», — сказал Мартин после финиша.
Мартин является бегуном-любителем. Он трижды участвовал в Олимпийских отборах США: в 2016 году он финишировал 23-м, в 2020-м — 69-м, а в 2024-м стал седьмым. Вне спорта он работает учителем-заместителем в школе в Джексоне (штат Мичиган) и тренирует школьную команду по легкой атлетике.
Личный рекорд Мартина на марафонской дистанции составляет 2 часа 10 минут 45 секунд, который он показал в 2023 году на марафоне в Дулуте (штат Миннесота).
Камау является более мастеровитым и опытным марафонцем — его «личник» составляет 2 часа 8 минут 19 секунд. После финиша он упал на асфальт и не смог самостоятельно подняться — его пришлось выносить на носилках.