Школьный учитель вырвал у кенийца победу на финише марафона

36-летний американец преодолел дистанцию 42,2 километра за 2 часа 11 минут 18 секунд, на 0,18 секунды опередив кенийца Майкла Камау. Примечательно, что за семь километров до финиша Мартин отставал от Камау почти на две минуты, но на заключительном отрезке марафона серьезно прибавил и догнал его у самой финишной ленты, сотворив один из самых драматических финишей в истории марафонов.