Дюплантис впервые с 2023 года проиграл турнир

Шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис впервые с июля 2023 года не смог победить на турнире, сообщает VG.
На этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме мировой рекордсмен занял второе место. Победителем стал австралиец Кертис Маршалл, взявший высоту 5,90 м.
Дюплантис перед домашней публикой справился с высотой 5,80 м, но затем не смог взять 6,00 м и 6,05 м. Высоту 5,90 м, которая принесла Маршаллу победу, швед пропустил.
«Я извиняюсь перед всеми, кто пришел сюда», — сказал Дюплантис, слова которого приводит VG со ссылкой на Aftonbladet.
До турнира в Стокгольме Дюплантис выиграл 40 соревнований подряд. В последний раз он оставался без победы на этапе Бриллиантовой лиги в Монако в июле 2023 года.
Дюплантис является двукратным олимпийским чемпионом и действующим мировым рекордсменом в прыжке с шестом. В марте 2026 года он установил мировой рекорд, взяв 6,31 м в Уппсале.