«Не рассчитывала»: Кнороз удивилась своему рекорду

«Я не рассчитывала на такой результат, но очень рада, что обогнала сестер Молл, которые всегда первые-вторые в мировом рейтинге. Полина их догнала и обогнала. Надеюсь, они не в ближайшее время меня перепрыгнут, потому что эти две могут», — сказала Кнороз.