«Не рассчитывала»: Кнороз удивилась своему рекорду

Российская прыгунья с шестом Полина Кнороз прокомментировала победу на турнире «День прыжков» в Москве, сообщает «Чемпионат».
Спортсменка преодолела планку на высоте 4,87 м. Этот результат стал ее личным рекордом и вторым показателем мирового сезона.
«Я не рассчитывала на такой результат, но очень рада, что обогнала сестер Молл, которые всегда первые-вторые в мировом рейтинге. Полина их догнала и обогнала. Надеюсь, они не в ближайшее время меня перепрыгнут, потому что эти две могут», — сказала Кнороз.
Ранее Кнороз уже показывала один из лучших результатов сезона: на чемпионате России в Казани она победила с результатом 4,86 м. В Москве легкоатлетка улучшила этот показатель еще на один сантиметр.
Кнороз является многократной чемпионкой России в прыжках с шестом. В 2024 году она стала победительницей Игр БРИКС в Казани.