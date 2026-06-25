Три российских атлета побили мировой рекорд в ультрамарафонской гонке на выбывание

Сразу три российских атлета побили мировой рекорд в бэкъярде на фестивале Biotropika в поселке Коробицыно Ленинградской области. Об этом сообщается на странице соревнований.
Иван Заборский, Дмитрий Шеремет и Дмитрий Климов преодолели дистанцию свыше 804,7 км (120 кругов) и продолжают забег. Победителя забега и единоличного обладателя нового мирового рекорда в качестве приза от организаторов ждет квартира.
Бэкъярд-ультра — формат сверхдлинного забега, в котором участники каждый час выходят на новый круг длиной 6 706 метров. Если спортсмен не успевает закончить круг до следующего старта или не выходит на очередной круг, он выбывает. Гонка продолжается, пока на дистанции не останется один участник. Формат забега придумал популяризатор ультрамарафонов американец Гари Кантрелл, первый бэкъярд состоялся в 2012 году, и он стремительно набирает популярность по всему миру.
Предыдущий мировой рекорд принадлежал австралийскому ультрамарафонцу Филу Гору. В 2019 году он преодолел 119 кругов.
На Biotropika 2026 также были зафиксированы другие достижения. Вера Чекалина установила женский мировой рекорд в бэкъярде, пробежав 96 кругов. 17-летний Михаил Чернов преодолел 13 кругов и установил мировой рекорд среди юношей до 18 лет.
Кроме того, Сеймур Шахбазов установил рекорд Азербайджана, пробежав 68 кругов, а участник из Ирана Фаршад обновил рекорд своей страны с результатом 20 кругов.