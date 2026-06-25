Три российских атлета побили мировой рекорд в ультрамарафонской гонке на выбывание

Бэкъярд-ультра — формат сверхдлинного забега, в котором участники каждый час выходят на новый круг длиной 6 706 метров. Если спортсмен не успевает закончить круг до следующего старта или не выходит на очередной круг, он выбывает. Гонка продолжается, пока на дистанции не останется один участник. Формат забега придумал популяризатор ультрамарафонов американец Гари Кантрелл, первый бэкъярд состоялся в 2012 году, и он стремительно набирает популярность по всему миру.