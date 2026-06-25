Российский бегун установил новый мировой рекорд в ультрамарафоне

На соревнованиях Biotropika Ultra Trail в Ленинградской области спортсмен за пять с лишним суток преодолел 831,5 км. Климов пробежал 124 круга по 6706 метров. Предыдущий мировой рекорд составлял 119 кругов. Он принадлежал австралийцу Филу Гору и был установлен в июне 2025 года.
Прежнее достижение вместе с Климовым также превзошли еще два российских бегуна — Дмитрий Шеремет и Иван Заборский.
По правилам Backyard Ultra участники должны пробежать как можно больше кругов длиной 6706 метров, тратя на каждый не более часа. Продолжать гонку в одиночку запрещено: на дистанции должны оставаться как минимум два участника.