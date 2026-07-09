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Лучший молодой спринтер мира выбыл до конца года из-за травмы

Австралийский спринтер Гоут Гоут сообщил в соцсетях, что пропустит юниорский чемпионат мира из-за травмы, полученной во время тренировки.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У 18-летнего спортсмена диагностировали частичный разрыв подколенного сухожилия глубиной более восьми сантиметров. Ожидается, что он вернется к соревнованиям только в следующем году.

Гоут является обладателем мирового рекорда среди спортсменов до 20 лет в беге на 200 метров. В апреле он преодолел дистанцию за 19,67 секунды, превзойдя результат будущего восьмикратного олимпийского чемпиона Усэйна Болта в этом возрасте на 0,26 секунды. Рекорд ямайца держался до 2021 года.

В этом сезоне Гоут занимает второе место в мировом рейтинге сезона на дистанции 200 метров. Быстрее него эту дистанцию пробежал только 24-летний Джейден Рид из сборной Каймановых островов (19,63).

В 2024 году Гоут с результатом 20,60 секунды стал серебряным призером юниорского чемпионата мира (до 20 лет), уступив только южноафриканцу Баянде Валазе (20,52). На тот момент ему было 16 лет.

Юниорский ЧМ-2026 по легкой атлетике пройдет в американском Юджине (штат Орегон) с 5 по 9 августа.