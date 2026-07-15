В Европе запретили снимать тела легкоатлеток крупным планом

«Когда мы выходим на разбег, дорожку или поле, мы демонстрируем лучшее, что есть в нашем виде спорта — сплав мощи, техники и страсти. И единственное, чего мы хотим, — это выполнить свои лучшие прыжки. Однако определенные ракурсы камеры в сочетании с гендерными стереотипами не просто вызывают дискомфорт у спортсменок и создают ненужные отвлекающие факторы во время соревнований, — то, как транслируются соревнования, может оказывать серьезное долгосрочное влияние на психическое здоровье спортсменок. Иногда даже положение камеры бывает неправильным, которое может создать риск получения травмы во время разминки и т. д. », — сказала Шпанович.