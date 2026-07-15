В Европе запретили снимать тела легкоатлеток крупным планом

С нового сезона вещателям рекомендуют отказаться от низких ракурсов и крупных планов сзади, особенно во время моментов, когда спортсменки находятся в наклонном положении. Также при трансляциях женских соревнований не следует акцентировать внимание камеры на отдельных частях тела, включая ягодицы, бедра и грудь. Кроме того, вещателей просят сократить количество замедленных повторов в трансляциях.
В создании гида приняли участие британская прыгунья с шестом Холли Брэдшоу, сербская легкоатлетка Ивана Шпанович и хорватская прыгунья в высоту Бланка Влашич. В документе отмечается, что он подготовлен как «прямой ответ» на проблемы, связанные с искаженным восприятием женских спортивных достижений и их объективацией при трансляциях.
«Когда мы выходим на разбег, дорожку или поле, мы демонстрируем лучшее, что есть в нашем виде спорта — сплав мощи, техники и страсти. И единственное, чего мы хотим, — это выполнить свои лучшие прыжки. Однако определенные ракурсы камеры в сочетании с гендерными стереотипами не просто вызывают дискомфорт у спортсменок и создают ненужные отвлекающие факторы во время соревнований, — то, как транслируются соревнования, может оказывать серьезное долгосрочное влияние на психическое здоровье спортсменок. Иногда даже положение камеры бывает неправильным, которое может создать риск получения травмы во время разминки
Новый подход к освещению женских соревнований может быть впервые использован на чемпионате Европы по легкой атлетике, который пройдет с 10 по 16 августа в Бирмингеме (Великобритания).