Богословская: Гид против сексуализации кажется раздутой историей

«Отношусь к этому как к милой шутке. Такое ощущение, что European Athletics больше нечем заняться, кроме как изобретать подобные законы. В легкой атлетике подобное никогда не было проблемой. Мне кажется, это раздутая история. Возможно, где-то на заштатных турнирах операторы могли позволить себе лишнего, но не на крупных соревнованиях. В легкой атлетике все вещатели приличные. И те, кто дает картинку, понимают, с каких ракурсов можно снять девушек. Речь же не о барышнях в юбках, которым оператор вдруг решил заглянуть под них. Все абсолютно в пределах нормы. Все девчонки с очень хорошими фигурами и с удовольствием носят купальники. Не вижу никакой проблемы», — цитирует Богословскую RT.