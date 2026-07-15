Богословская: Гид против сексуализации кажется раздутой историей

14 июля Европейская легкоатлетическая ассоциация (European Athletics) и Европейский вещательный союз (EBU) опубликовали гид с рекомендациями для вещателей, в котором рекомендовали не делать акцента на телах спортсменок во время трансляции соревнований по легкой атлетике. Ольга Богословская назвала новые рекомендации «раздутой историей».
«Отношусь к этому как к милой шутке. Такое ощущение, что European Athletics больше нечем заняться, кроме как изобретать подобные законы. В легкой атлетике подобное никогда не было проблемой. Мне кажется, это раздутая история. Возможно, где-то на заштатных турнирах операторы могли позволить себе лишнего, но не на крупных соревнованиях. В легкой атлетике все вещатели приличные. И те, кто дает картинку, понимают, с каких ракурсов можно снять девушек. Речь же не о барышнях в юбках, которым оператор вдруг решил заглянуть под них. Все абсолютно в пределах нормы. Все девчонки с очень хорошими фигурами и с удовольствием носят купальники. Не вижу никакой проблемы», — цитирует Богословскую RT.
Ольга Богословская — обладательница серебряной медали летних Олимпийских игр 1992 года в составе Объединенной команды в эстафете 4×100 м вместе с Мариной Транденковой, Галиной Мальчугиной и Ириной Приваловой. В Штутгарте в 1993 году Богословская стала чемпионкой мира в эстафете 4×100 м.