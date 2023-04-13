Российский гонщик Даниил Квят стал пилотом Lamborgini

Квят будет выступать под итальянским флагом и станет представителем команды Lamborghini Iron Lynx, которая выставит на старт прототип категории LMDh. Напарниками Даниила по команде станут Мирко Бортолотти, Андреа Кальдарелли, а также Ромен Грожан. В 2023 году Даниил примет участие в тестах нового прототипа.

«Мы очень рады приветствовать Даниила в Lamborghini и верим, что он станет важным активом нашего проекта LMDh в течение сезона 2023 года. Основная роль Квята будет заключаться в тесном сотрудничестве с нашими инженерами и механиками в работе над прототипом, который дебютирует в гонках следующем году. Учитывая обширный опыт Даниила в других гоночных категориях, я не сомневаюсь, что Квят сыграет решающую роль в том, чтобы мы добились успеха в сезоне-2024», — заявил глава заводского гоночного подразделения Lamborghini Squadra Corse Джорджио Санна.