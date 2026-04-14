День в истории спорта: 14 апреля 1929 года прошел первый в истории Гран-при Монако

Первый Гран-при Монако быстро превратился в символ сочетания скорости, риска и роскоши. С годами уличная трасса в Монте-Карло стала одной из самых трудных в календаре, а сама гонка получила статус обязательной классики для Формулы-1. Здесь не прощаются ошибки, а победа ценится особенно высоко, потому что добиться ее на тесных поворотах и у берегов Средиземного моря могут только самые точные и хладнокровные пилоты.