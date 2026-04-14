День в истории спорта: 14 апреля 1929 года прошел первый в истории Гран-при Монако

Идея соревнования принадлежала Антони Ноэсу, который стремился превратить крохотное княжество в центр притяжения для лучших гонщиков Европы. На старте той гонки собрались 16 пилотов, а сама трасса проходила по городским улицам, которые позже стали неотъемлемой частью легенды Монако.
Победителем первого Гран-при стал Уильям Гровер-Уильямс, выступавший на Bugatti. Британский гонщик провел безошибочную гонку и оказался сильнее соперников на сложной и очень узкой городской трассе, где любая ошибка могла стоить победы. Тогда еще никто не мог предположить, что именно эта гонка даст старт одному из самых узнаваемых этапов в истории автоспорта.
Первый Гран-при Монако быстро превратился в символ сочетания скорости, риска и роскоши. С годами уличная трасса в Монте-Карло стала одной из самых трудных в календаре, а сама гонка получила статус обязательной классики для Формулы-1. Здесь не прощаются ошибки, а победа ценится особенно высоко, потому что добиться ее на тесных поворотах и у берегов Средиземного моря могут только самые точные и хладнокровные пилоты.
Сегодня Гран-при Монако воспринимается как живая легенда автоспорта, но его история началась именно 14 апреля 1929 года. Тогда в княжестве впервые заговорили не только о светской жизни и казино, но и о большой гонке, которая в итоге стала одной из главных спортивных визитных карточек мира.