Российский гонщик обратился в британский суд для снятия санкций

В марте 2022 года 24-летний россиянин попал в санкционные списки по Украине за связи с российским бизнесменом Дмитрием Мазепиным, который приходится ему отцом. Позже суд ЕС разрешил Мазепину въезд на территорию Евросоюза для участия в гонках при условии, что он будет выступать под нейтральным флагом.

«Никита действительно обратился в суд Великобритании. В заявлении о санкциях в отношении него неоднократно говорится о том, что они незаконны», — сказал представитель гонщика.

Мазепин — четвертый российский гонщик, который сумел дойти до выступлений в «Формуле-1». В «королевских гонках» он провел сезон-2021, после чего был вынужден покинуть команду «Хаас» после начала специальной военной операции на Украине.