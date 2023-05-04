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12:31 (мск), источник: Sportmail.ru

Российский гонщик обратился в британский суд для снятия санкций

Российский автогонщик Никита Мазепин обратился в суд Великобритании с просьбой отменить санкции против него. Об этом сообщает РИА Новости.

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Источник: Reuters

В марте 2022 года 24-летний россиянин попал в санкционные списки по Украине за связи с российским бизнесменом Дмитрием Мазепиным, который приходится ему отцом. Позже суд ЕС разрешил Мазепину въезд на территорию Евросоюза для участия в гонках при условии, что он будет выступать под нейтральным флагом.

«Никита действительно обратился в суд Великобритании. В заявлении о санкциях в отношении него неоднократно говорится о том, что они незаконны», — сказал представитель гонщика.

Мазепин — четвертый российский гонщик, который сумел дойти до выступлений в «Формуле-1». В «королевских гонках» он провел сезон-2021, после чего был вынужден покинуть команду «Хаас» после начала специальной военной операции на Украине.

В этом году Мазепин провел одну гонку в азиатской серии Ле-Ман, где его экипаж занял второе место.

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