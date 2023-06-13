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12:12 (мск), источник: Sportmail.ru

Даниил Квят об аварии в Ле-Мане: Мне не повезло на старте

Российский гонщик Даниил Квят рассказал о своем первом опыте участия в гонке «24 часа Ле-Мана».

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Источник: AFP 2022

Экс-пилот Формулы-1 вышел на старт в составе экипажа Prema с Мирко Бортоллоти и Дориан Пен. Гонка изначально пошла не по плану, а на восьмом часу Квят разбил машину и сошел с дистанции.

"Богатая на события гонка получилась. Мне не повезло на старте: я наехал на обломки, из-за чего пришлось рано заехать на первый пит-стоп. Затем Мирко, Дориан и я сделали все, чтобы вернуться в один круг с лидером.

К сожалению, я допустил очень болезненную ошибку. После возвращения в боксы я пожал руки нашим ребятам и пообещал, что в следующий раз выступлю лучше. Мы обязательно добьемся поставленных целей. Спасибо команде за поддержку. С нетерпением жду возможности восстановить силы после этой долгой недели в моей первой гонке «24 часа Ле-Мана». Я определенно многому научился. Я перезаряжу свои батарейки, чтобы вернуться на трассу более сильным и очень мотивированным", — приводит слова Квята пресс-служба Prema Racing.

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