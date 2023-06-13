Даниил Квят об аварии в Ле-Мане: Мне не повезло на старте

Экс-пилот Формулы-1 вышел на старт в составе экипажа Prema с Мирко Бортоллоти и Дориан Пен. Гонка изначально пошла не по плану, а на восьмом часу Квят разбил машину и сошел с дистанции.

"Богатая на события гонка получилась. Мне не повезло на старте: я наехал на обломки, из-за чего пришлось рано заехать на первый пит-стоп. Затем Мирко, Дориан и я сделали все, чтобы вернуться в один круг с лидером.