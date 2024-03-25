Четыре зрителя погибли в результате аварии на ралли в Венгрии

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&autoplay=1&id=456240896" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Четыре зрителя погибли и еще восемь пострадали на раллийной гонке в Венгрии, которая прошла 24 марта.

Авария произошла между населенными пунктами Лабатлан ​​и Байна. Гоночный автомобиль Skoda Fabia потерял управление из-за заноса и на полной скорости врезался в толпу зрителей, стоящих на обочине.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240897&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На место происшествия прибыли восемь машин скорой помощи и четыре спасательных вертолета, но жизни четырех человек спасти не удалось. Еще восемь зрителей, включая одного ребенка, были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.