Четыре зрителя погибли в результате аварии на ралли в Венгрии
Еще восемь человек получили серьезные повреждения.
Еще восемь человек получили серьезные повреждения.
Четыре зрителя погибли и еще восемь пострадали на раллийной гонке в Венгрии, которая прошла 24 марта.
Авария произошла между населенными пунктами Лабатлан и Байна. Гоночный автомобиль Skoda Fabia потерял управление из-за заноса и на полной скорости врезался в толпу зрителей, стоящих на обочине.
На место происшествия прибыли восемь машин скорой помощи и четыре спасательных вертолета, но жизни четырех человек спасти не удалось. Еще восемь зрителей, включая одного ребенка, были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
«Во второй день 11-го ралли Эстергом-Ньергес на этапе Лабатлан — Байна организаторы отменили гонку из-за аварии. Расследование обстоятельств инцидента ведут местные органы власти. Руководство Венгерской национальной ассоциации автоспорта (MNASZ) выражает соболезнования родственникам пострадавших» — говорится в заявлении в соцсетях Венгерской федерации автоспорта.