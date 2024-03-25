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19:35 (мск), источник: Sportmail.ru

Четыре зрителя погибли в результате аварии на ралли в Венгрии

Еще восемь человек получили серьезные повреждения.

Во время загрузки произошла ошибка.

Четыре зрителя погибли и еще восемь пострадали на раллийной гонке в Венгрии, которая прошла 24 марта.

Авария произошла между населенными пунктами Лабатлан ​​и Байна. Гоночный автомобиль Skoda Fabia потерял управление из-за заноса и на полной скорости врезался в толпу зрителей, стоящих на обочине.

Во время загрузки произошла ошибка.

На место происшествия прибыли восемь машин скорой помощи и четыре спасательных вертолета, но жизни четырех человек спасти не удалось. Еще восемь зрителей, включая одного ребенка, были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

«Во второй день 11-го ралли Эстергом-Ньергес на этапе Лабатлан — Байна организаторы отменили гонку из-за аварии. Расследование обстоятельств инцидента ведут местные органы власти. Руководство Венгерской национальной ассоциации автоспорта (MNASZ) выражает соболезнования родственникам пострадавших» — говорится в заявлении в соцсетях Венгерской федерации автоспорта.

 Четыре зрителя погибли в результате аварии на ралли в Венгрии
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