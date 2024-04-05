Мазепин рассказал как шла борьба в суде за отмену санкций

Ранее суд Европейского союза первой инстанции постановил исключить Мазепина из списка санкций. В марте 2022 года российский гонщик попал в санкционные списки из-за ситуации на Украине «за связи с влиятельным российским бизнесменом Дмитрием Мазепиным, который является его отцом».

— Европейский суд постановил аннулировать санкции в отношении вас. Как шла борьба в суде?

— Процесс был очень долгим, но он был для меня очень важен. Я 18 лет работал, чтобы попасть в «Формулу-1». Готовился ко второму сезону. У нас были большие ожидания от него. Но 9 марта 2022 года были введены санкции, которые не позволили мне продолжить выступление в «Формуле-1». Я очень рад этому решению суда. Теперь нужно дождаться имплементации.

— В 2022 году вы подали в суд на свою бывшую команду «Хаас» и ее руководителя Гюнтера Штайнера. На каком этапе это дело сейчас?

— Судебное разбирательство продолжается. И это дело никак не связано с решением суда ЕС. Дело уже было рассмотрено в арбитраже. И мы ждем решения, которое, надеюсь, скоро будет вынесено.

— Ваш кейс — исключение или правило? Советуете другим россиянам продолжать борьбу?

— За свои права должен бороться каждый вне зависимости от внешних обстоятельств. Если логически рассуждать, то это не исключение из правил. Но статистика после 2000 года очень грустная. Так что наше дело является прецедентом. Считаю, каждый спортсмен должен бороться за свои права, — приводит слова Мазепина «РБК Спорт».