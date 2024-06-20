Спортсменка июня: Ирина Сидоркова (фото)

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Российская автогонщица Ирина Сидоркова родилась в Петрозаводске в 2003 году. Впервые села за руль карта в возрасте шести лет. По словам спортсменки, интерес к автоспорту появился у нее после просмотра мультфильма «Тачки». Выступать на международных соревнованиях Ирина начала уже через год.

В кузовные гонки Сидоркова перешла в 2016 году.

Выступала в женской формульной серии W Series. Чемпионка первенства СМП РСКГ по кольцевым автомобильным гонкам в классе «Национальный Юниор» 2018 года. Победитель сезонов 2017 и 2018 этой же серии в командном зачете в составе команды «Академия ралли».

Выступала в российском и испанском чемпионатах Формулы-4 в 2019 году, а также в азиатском чемпионате Формулы-3 в сезоне-2021.

Сидоркова выигрывала и становилась призером чемпионата России по кольцевым автогонкам в классе «Туринг-Лайт» в 2020 году и кубка России в классе «Супер-продакшн» в 2022 году.