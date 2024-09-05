Квят не смог выступить в «Супер-Формуле» из-за санкций

«Как японская команда мы не могли его нанять. Он смог получить визу и въехать в Японию, но не мог работать и получать зарплату. Команда не могла платить ему напрямую, и он посчитал, что в таком случае нет смысла приходить. Это была главная проблема. Я попросил его обсудить вопрос со своими спонсорами, однако препятствия оказались слишком серьезными», — сказал босс TGM Кацухиро Икеда.