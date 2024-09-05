Квят не смог выступить в «Супер-Формуле» из-за санкций

Команда TGM вела переговоры с 30-летним россиянином перед июльским этапом. Планировалось, что Квят займет место ушедшего Нобухару Мацуситы, однако сделка сорвалась из-за санкций, введенных Японией по отношению к России.
«Как японская команда мы не могли его нанять. Он смог получить визу и въехать в Японию, но не мог работать и получать зарплату. Команда не могла платить ему напрямую, и он посчитал, что в таком случае нет смысла приходить. Это была главная проблема. Я попросил его обсудить вопрос со своими спонсорами, однако препятствия оказались слишком серьезными», — сказал босс TGM Кацухиро Икеда.
В этом сезоне Квят под итальянской лицензией выступает в гонках на выносливость (WEC), а также провел одну гонку в американской серии NASCAR Xfinity. Ранее гонщик заявлял, что хотел бы попробовать свои силы еще в одном гоночном чемпионате и выражал интерес к японской серии.
«Супер-Формула» является второй самой быстрой гоночной серией в мире после «Формулы-1». В серии выступают преимущественно японские гонщики. В 2019 году пять гонок в «Супер-Формуле» провел российский пилот Артем Маркелов.
Квят является самым успешным российским гонщиком «Формулы-1». В период с 2013 по 2020 год он провел в «королевских гонках» семь сезонов и дважды сумел финишировать на подиуме. В 2022 году он покинул «Формулу-1» и с тех пор выступает в кузовных сериях.