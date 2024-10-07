В гонке NASCAR произошла авария с участием 28 машин: видео

В Алабаме на автодроме «Талладега Суперспидвей» состоялась гонка YellaWood 500 — второй этап второго раунда плей-офф NASCAR Cup Series сезона-2024. Авария стала самой крупной в гонках NASCAR Cup Series на «Талладеге» за 22 года.
За пять кругов до финиша произошел завал с участием почти всего пелотона. Брэд Кезеловски, подгоняемый в драфте Джоуи Логано, слишком сильно подтолкнул машину Остина Синдрика, которую тут же бросило в шедший по внешней траектории «Шевроле» Рикки Стенхауса.
В итоге произошла массовая авария, в которую в том числе угодили участники плей-офф Чейз Эллиотт, Тайлер Реддик, Кристофер Белл, Алекс Боуман и Чейз Бриско. В общей сложности в завал попали 28 пилотов — он стал самым крупным в истории гонок NASCAR Cup Series на «Талладеге» после аварии 2002 года, в которой поучаствовал 31 гонщик.
После завала гонка была прервана красными флагами и финишировала в овертайме. На протяжении двух кругов Брэд Кезеловски и Рикки Стенхаус сражались за лидерство, а в триовале с ними поравнялся Уильям Байрон. На фотофинише победу с преимуществом в 0,006 секунды завоевал Рикки Стенхаус, Кезеловски стал вторым, а Байрон занял третье место. Следом расположились Кайл Ларсон и Эрик Джонс, а топ-6 замкнул Кристофер Белл.