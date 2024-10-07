В гонке NASCAR произошла авария с участием 28 машин: видео

После завала гонка была прервана красными флагами и финишировала в овертайме. На протяжении двух кругов Брэд Кезеловски и Рикки Стенхаус сражались за лидерство, а в триовале с ними поравнялся Уильям Байрон. На фотофинише победу с преимуществом в 0,006 секунды завоевал Рикки Стенхаус, Кезеловски стал вторым, а Байрон занял третье место. Следом расположились Кайл Ларсон и Эрик Джонс, а топ-6 замкнул Кристофер Белл.