Даниил Квят будет соревноваться с беспилотным болидом

Старт с участием Даниила Квята пройдет в рамках соревнований беспилотных машин A2RL 10 ноября на автодроме «Судзука». Гонка должна была пройти в Абу-Даби в апреле, но была отменена.
Квят являлся гонщиком «Формулы-1» с 2013 по 2021 год. Его лучшим достижением стало седьмое место в личном зачете чемпионата мира сезона-2015. В 2014−2017 и 2019−2020 годах он выступал за команды «Торо Россо» и «Ред Булл», в 2018 году выполнял роль пилота по развитию в «Феррари», в сезоне 2021 года россиянин был резервным гонщиком «Альпин».
Всего на счету Квята 110 гонок в «Формуле-1»и три подиума. В 2022 году он стал первым россиянином, принявшим участие в Национальной ассоциации гонок серийных автомобилей (NASCAR).