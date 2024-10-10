Даниил Квят будет соревноваться с беспилотным болидом

Квят являлся гонщиком «Формулы-1» с 2013 по 2021 год. Его лучшим достижением стало седьмое место в личном зачете чемпионата мира сезона-2015. В 2014−2017 и 2019−2020 годах он выступал за команды «Торо Россо» и «Ред Булл», в 2018 году выполнял роль пилота по развитию в «Феррари», в сезоне 2021 года россиянин был резервным гонщиком «Альпин».