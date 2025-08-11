Американский гонщик погиб в аварии после сердечного приступа

Трагедия произошла в минувшую субботу на овальной трассе на стадионе «Боуман Грей» в Уинстон-Салеме (штат Северная Каролина). Во время рестарта гонки машина Брюэра на выходе из поворота потеряла управление и на большой скорости врезалась в ограждение. Столкновение произошло за четыре круга до финиша. На тот момент Брюэр занимал четвертую позицию и вел борьбу за подиум.