Американский гонщик погиб в аварии после сердечного приступа

Трагедия произошла в минувшую субботу на овальной трассе на стадионе «Боуман Грей» в Уинстон-Салеме (штат Северная Каролина). Во время рестарта гонки машина Брюэра на выходе из поворота потеряла управление и на большой скорости врезалась в ограждение. Столкновение произошло за четыре круга до финиша. На тот момент Брюэр занимал четвертую позицию и вел борьбу за подиум.
Для извлечения гонщика из машины потребовалась помощь спасателей, которые вынуждены былиразрезать крышу автомобиля, после чего он был экстренно доставлен в больницу. На следующий день семья Брюэра опубликовала сообщение о его смерти. По предварительной информации, причиной аварии стал сердечный приступ, который гонщик за несколько мгновений до аварии.
NASCAR Advance Auto Parts Weekly Series — это региональная гоночная серия NASCAR, объединяющая множество местных и клубных гонок по всей Северной Америке. Класс Sportsman считается полупрофессиональным уровнем, где используются автомобили с упрощенными техническими характеристиками, близкие к серийным моделям.
Брюэр выступал в гонках на стадионе «Боуман Грей» с 1990 года. В общей сложности на его счету более 300 проведенных гонок в различных классах, он 11 раз становился чемпионом в классе Sportsman. Параллельно с этим Брюэр участвовал в гонках на мотоциклах класса Modified, где трижды становился чемпионом.
Гибель Робби Брюэра — пятый смертельный случай в истории овала «Боумен Грей». Последний подобный случай произошел в 2002 году, когда при схожих обстоятельствах умер Бабба Бек. Он врезался в ограждение трассы после инфаркта.