Юный гонщик без слуха из Ульяновска «рвет» взрослых в автокроссе

Год назад он стал чемпионом России среди юниоров. В этом сезоне рискнул выйти во взрослый класс, а разница между ними огромная — машина теперь в три раза мощнее прежней: в ней 150 лошадиных сил.
Но несмотря на это юный гонщик сделал невозможное: ещё до последнего, 5-го этапа, который пройдёт в Татарстане
Позади 4 этапа — в Грозном, Воронеже, Перми и Екатеринбурге, а Тимур уже опережает всех соперников на большое количество очков. Преимущество настолько велико, что результаты последнего пятого этапа никак не повлияют на лидерство спортсмена.
Итог — два первых места и два вторых, 130 очков в зачёте и отрыв, который соперники уже не отыграют. Один этап до конца — и Тимур станет самым молодым за всю историю класса чемпионом России среди взрослых. После финала в Татарстане ему присвоят звание мастера спорта, а уже на следующий день он улетит в Чехию — пробовать силы на чемпионате Европы.
И всё это при том, что Тимур родился глухим и слышит только с имплантом. Иногда слуховой аппарат подводит, и мальчик управляет машиной в полной тишине, ориентируясь лишь на вибрации мотора.