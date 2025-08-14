Юный гонщик без слуха из Ульяновска «рвет» взрослых в автокроссе

Итог — два первых места и два вторых, 130 очков в зачёте и отрыв, который соперники уже не отыграют. Один этап до конца — и Тимур станет самым молодым за всю историю класса чемпионом России среди взрослых. После финала в Татарстане ему присвоят звание мастера спорта, а уже на следующий день он улетит в Чехию — пробовать силы на чемпионате Европы.