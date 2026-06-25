В «КАМАЗ-мастере» рассказали о финансовых ограничениях команды

Руководитель команды «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев рассказал, что 2026 год стал для коллектива серьезным испытанием из-за финансовых ограничений. Об этом он сказал в беседе с корреспондентом «Чемпионата».
«Очень сложная задача — прожить 2026 год, пусть даже это может звучать грубо. Мы себя очень сильно ограничили в покупке запасных запчастей, в мероприятиях. А ребятам из команды, которые работают с партнерами, еще сложнее их удерживать и находить новых. Но, конечно, мы в этом направлении работаем очень активно. Но этот год очень тяжелый для всех.
Я бы хотел поблагодарить всех партнеров, которые сегодня с нами. Большое спасибо в первую очередь “КАМАЗу”, ну и всем остальным.
А в целом — год очень ограниченный. Хотелось бы ребятам больше дать в плане тренировочных заездов, но из-за непростого финансового года это непросто», — рассказал Николаев.
«КАМАЗ-мастер» — российская команда, выступающая в ралли-рейдах на грузовиках. Коллектив является многократным победителем «Дакара» в зачете грузовиков.